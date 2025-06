Čekaju se novi trgovinski dogovori

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice su se u srijedu kolebale, jer je nedavni rast tržišta predahnuo, dok su trgovci razmatrali preliminarni trgovinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine i nove podatke o inflaciji.

S&P 500 izgubio je 0,4 odsto, dok je Nasdaq Composite pao oko 0,6 odsto. Dow Jones Industrial Average izgubio je 48 bodova, odnosno 0,1 odsto.

S&P 500 porastao je u šest od posljednjih sedam trgovačkih dana i bio je manje od dva odsto ispod rekorda dostignutog u februaru. U jednom trenutku, referentni indeks bio je oko 20 odsto ispod rekorda, prenosi SEEbiz.

Indeks potrošačkih cijena porastao je 0,1 odsto u maju u odnosu na april, manje od procjene ekonomista koje je anketirao Dow Jones od 0,2 odsto. Temeljni CPI, koji isključuje nestabilne cijene hrane i energije, takođe je porastao 0,1 odsto, manje od očekivanog.

Razgovori američkih i kineskih zvaničnika bili su ključni fokus ove sedmice za investitore koji su i dalje nervozni u vezi s trgovinskom politikom.

Zvaničnici su postigli konsenzus nakon dva dana razgovora u Londonu, ali su rekli da će tražiti odobrenje okvira od predsjednika SAD-a i Kine prije njegovog sprovođenja. Kao dio okvira, Kina bi odobrila izvoz rijetkih zemnih minerala, dok bi SAD ukinuo ograničenja na prodaju napredne tehnologije Kini.

Čak i dok se okvir finalizuje, ministar trgovine Howard Lutnick rekao je u srijedu da se američke tarife na kineski uvoz neće promijeniti u odnosu na trenutne nivoe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS