CEFTA od danas počinje primjenu prelaznih pravila

Brisel, (MINA-BUSINESS) – Članice CEFTA-e počinju primjenu prelaznih pravila o preferencijalnom porijeklu robe, zajedno sa pravilima Paneuromediteranske (PEM) konvencije.

„Dok čekamo reviziju PEM konvencije, većina ugovornih strana, uključujući CEFTA strane, Evropsku uniju (EU) i EFTA, odlučila je da omogući kompanijama da koriste modernizovana i pojednostavljena pravila o porijeklu, te je počela primjenu prelaznih pravila na bilateralnoj osnovi“, navodi se u saopštenju.

Nova pravila su, kako su objasnili, fleksibilnija s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja, a samim tim i pojednostavljenja trgovine, pružanja više mogućnosti i omogućavanja kompanijama da postanu konkurentnije na drugim tržištima.

Pravila su stupila na snagu danas, nakon što su sve članice CEFTA finalizovale interne procedure.

Direktor CEFTA Sekretarijata, Emir Đikić, kazao je da će primjenom revidiranih, fleksibilnijih i modernijih pravila, strane moći da povećaju svoju izvoznu konkurentnost.

„Prelazna pravila o porijeklu robe pojednostavljuju sistem, pojednostavljuju utvrđivanje porijekla robe i dodatno olakšavaju trgovinu u CEFTA-i i sa EU“, rekao je Đikić.

PEM konvencija je međunarodni sporazum koji ima za cilj uspostavljanje jedinstvenog skupa pravila o porijeklu robe.

Ugovorne strane PEM-a počele su 2013. godine diskusiju o reviziji Konvencije, kako bi je prilagodile ekonomskoj realnosti.

„Budući da usvajanje revidirane konvencije nije uspjelo 2019. godine, većina ugovornih strana odlučila je unaprijed primijeniti revidirana pravila. Trenutno će se paralelno primjenjivati dva seta pravila – originalna PEM pravila o porijeklu i prelazna pravila, a ekonomski operateri će moći da biraju između primjenjivih pravila“ dodaje se u saopštenju.

Ovaj novi korak koji CEFTA preduzima ka olakšavanju trgovine fokusira se na smanjenje administrativne birokratije i povećanje obima trgovine.

Nova pravila predviđaju nekoliko pojednostavljenja, uključujući fleksibilnija i jednostavnija pravila proizvoda i fleksibilnija pravila tolerancije. Predviđeno je povećanje udjela nepreferencijalnih materijala u gotovim proizvodima od deset do 15 odsto na osnovu neto mase za poljoprivredne proizvode, dok je za industrijske proizvode (osim tekstila) postavljena tolerancija na 15 odsto materijala bez porijekla na osnovu cijene franko tvornica finalnog proizvoda.

„EUR.1, ili deklaracija o porijeklu, će važiti kao jedinstvena vrsta dokaza o porijeklu i njen rok važenja je produžen sa četiri na deset mjeseci. Predviđene su i opcije dogovora o primjeni sistema registrovanih izvoznika i dogovora o korištenju dokaza o porijeklu koji se izdaje i/ili dostavlja elektronskim putem“, navodi se u saopštenju.

Mogućnosti povrata carine i pune kumulacije kao prednosti prelaznih pravila u CEFTA-i se implementiraju od 2019. godine.

