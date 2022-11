CEDIS povukao zahtjev za utvrđivanje dozvoljenog prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) povukao je Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije za period od naredne do 2025. godine, saopštio je predsjednik Odbora Rajko Radošević.

Radošević je kazao da je zahtjev, koji je 31. avgusta upućen Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, povučen nakon razmatranja Informacije o mjerama zaštite javnog interesa i Pisma o namjeri, koji je danas dostavio Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

„U potpunosti uvažavajući zakonski princip nezavisnosti organa upravljanja CEDIS-a, Odbor direktora EPCG je nakon brižljive analize cjelokupne situacije izrazio namjeru da, na zakonom propisan način, izvrši finansijsku konsolidaciju CEDIS-a kao nacionalnog operatora distributivnog sistema“, rekao je Radošević.

Kako je istakao, Odbor direktora EPCG obavezao se da će do 15. decembra, nakon sprovođenja svih zakonskih i internih procedura, odabrati optimalne zakonske modele za finansijsku konsolidaciju CEDIS-a.

„Dakle, u toku je razmatranje optimalnih modela u cilju finansijske konsolidacije CEDIS-a sve dok stanje na tržištu energenata bude ugrožavalo likvidnost kompanije“, objasnio je Radošević.

Radošević je rekao da su u CEDIS-u uvjereni da ova odluka predstavlja optimalan balans interesa u uslovima nezapamćene, globalne krize na tržištu energenata.

