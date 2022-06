CEDIS i lokalne samouprave intenziviraće saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja lokalnih samouprava i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je dobra i u narednom periodu će se intenzivirati kako bi se riješila preostala otvorena pitanja vezana za elektrosnabdijevanje korsnika, saopštili su njihovi predstavnici.

Izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Čađenović, sastao se danas sa predsjednicima opština Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva, Stevanom Katićem, Vladimirom Jokićem, Željkom Komnenovićem i Markom Carevićem, kao i predstavnicima barske i ulcinjske lokalne samouprave.

„Podrška lokalnih samouprava u vidu olakšica i ubrzanih administrativnih procedura je od posebnog značaja za realizaciju investicionih projekata CEDIS-a kojima se rješavaju pitanja kvaliteta isporuke električne energije. CEDIS će i u narednom periodu nastaviti sa projektom revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže u primorskim opštinama, ali i izgranjom distributivne mreže i objekata“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je razgovarano i o urednom snabdijevanju električnom energijom primorskih opština tokom sezone i ocijenjeno da će saradnja biti unaprijeđena uspostavljanjem kontakt osoba.

Sastansku su prisustvovali i rukovodilac Operativne direkcije CEDIS-a Vladimir Ivanović i šef Službe za razvoj, planove, studije i izvještavanje u Direkciji za razvoj, pristup mreži i ICT-u, Krsto Biskupović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS