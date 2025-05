CBCG: Neimenovanje viceguvernera korak unazad u pogledu pune funkcionalnosti CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neimenovanje predloženih kandidata za funkcije viceguvernera Centralne banke Crne Gore (CBCG) predstavlja korak unazad u pogledu pune funkcionalnosti CBCG i standarda institucionalne nezavisnosti, koji predstavljaju ključne aspekte procesa evropskih integracija, saopšteno je iz te institucije.

Oni su, povodom glasanja u Skupštini u ponedjeljak, na kojem kandidati za funkcije viceguvernera CBCG nijesu dobili podršku, rekli da je nezavisnost CBCG ključna za njeno djelovanje u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o Centralnoj banci.

“A izbor viceguvernera i članova Savjeta mora biti zasnovan na principima profesionalizma, integriteta i kredibiliteta – kao temeljnim principima za očuvanje funkcionalnosti institucije”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, upravo u tom kontekstu su za funkcije viceguvernera kandidovani Gordana Kalezić i Milan Remiković, kandidati sa, kako se dodaje, izuzetnim stručnim referencama, protiv čijeg imenovanja, od avgusta prošle godine kada su predloženi do danas, nije iznesen nijedan argument.

Iz CBCG su rekli da kandidatura Kalezić i Remikovića, nakon izbora Irene Radović za guvernerku CBCG, predstavlja nastavak procesa imenovanja na rukovodeće pozicije utemeljenog na profesionalnim referencama i integritetu.

“Naglašavamo da neimenovanje predloženih kandidata predstavlja korak unazad u pogledu pune funkcionalnosti Centralne banke i standarda institucionalne nezavisnosti, koji predstavljaju ključne aspekte procesa evropskih integracija”, kaže se u saopštenju.

Na to, kako se dodaje, jasno ukazuju i prošlonedjeljni zajednički zaključci ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i zemalja kandidata.

“Kojima je precizirano da je „u skladu sa principima nezavisnosti centralne banke, potrebno obezbijediti transparentan izbor članova Savjeta CBCG, uključujući i viceguvernere, zasnovan na kompetencijama kandidata i sproveden u skladu sa Zakonom o CBCG”, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su poručili da ostaju posvećeni odgovornom i zakonitom vršenju svoje funkcije, kao nezavisna institucija, vođena principima profesionalnosti, transparentnosti i javnog interesa.

“CBCG će, uprkos izazovima, nastaviti da sprovodi svoj mandat odlučno, u skladu sa zakonskim okvirom i uz puno poštovanje Ustava i principa koju garantuju nezavisnost Centralne banke, djelujući u interesu očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti i povjerenja građana i međunarodnih partnera u crnogorski finansijski system”, zaključuje se u saopštenju.

