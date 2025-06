CBCG izdala odobrenje AiK Grupi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) izdala je odobrenje AiK Grupi za sticanje kvalifikovanog učešća u akcijskom kapitalu Hipotekarne banke, saopšteno je iz vrhovne monetarne institucije.

Guvernerka CBCG, Irena Radović, sastala se danas sa predstavnicima regionalne bankarske grupacije AiK Grupe, odnosno vlasnikom i potpredsjednikom Nadzornog odbora Aleksandrom Kostićem, izvršnim direktorom Razvanom Munteanuom i izvršnom direktoricom za upravljanje rizicima Aleksandrom Babić.

Sastanku je prisustvovao i tim Sektora za kontrolu CBCG, na čelu sa direktorom Milanom Remikovićem.

Na sastanku su razmatrane teme od značaja za stabilnost i razvoj bankarskog sektora Crne Gore, sa posebnim fokusom na buduće poslovanje i strateške pravce djelovanja AiKGroup na crnogorskom tržištu, nakon što je, po okončanju regulatornog postupka sprovedenog u skladu sa zakonom, CBCG izdala odobrenje toj finansijskoj grupaciji za sticanje kvalifikovanog učešća u akcijskom kapitalu Hipotekarne banke.

Radović je rekla da je CBCG izdala predmetno odobrenje nakon sprovođenja sveobuhvatne procjene, uz puno poštovanje zakonskih kriterijuma i najboljih nadzornih praksi.

Ona je ukazala na značaj odgovornog korporativnog upravljanja i neophodnost transparentnosti u procesu vlasničkih promjena, posebno ističući očekivanja regulatora u pogledu upravljanja rizicima, digitalne transformacije i integracije ESG principa u poslovanje banke.

Radović je rekla da očekuje da će angažman nove većinske vlasničke strukture doprinijeti jačanju konkurencije, povjerenja i ukupne efikasnosti bankarskog sektora u Crnoj Gori.

Predstavnici AiK Grupe zahvalili su CBCG na otvorenoj, profesionalnoj i efikasnoj saradnji, te istakli spremnost da u Crnoj Gori dugoročno posluju u skladu sa najvišim regulatornim, tržišnim i etičkim standardima.

Takođe, oni su izrazili posvećenost dugoročnom partnerstvu i investicionoj strategiji koja će doprinijeti jačanju konkurencije i kvalitetu usluga za korisnike finansijskih usluga na crnogorskom tržištu.

“Naglašena je i namjera da Hipotekarna banka dodatno osnaži svoju ulogu pouzdanog partnera građanima i privredi, kao i da se snažnije pozicionira kao važan akter u procesu modernizacije i podrške održivom ekonomskom razvoju zemlje”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS