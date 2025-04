CBCG aplicirala za priključenje na SEPA platne šeme

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je danas zvanično predala zahtjev Evropskom savjetu za plaćanja za priključenje platnim šemama Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA).

“Taj potez je jedan od ključnih operativno-tehničkih koraka u procesu prelaska na SEPA platne sisteme i omogućavanja bržih, jeftinijih i sigurnijih međunarodnih plaćanja iz Crne Gore počev od 6. oktobra, koji je Evropski savjet za plaćanja (EPC), kao krovno tijelo SEPA, predvidio za Dan operativne spremnosti”, navodi se u saopštenju.

Podnošenje aplikacije na samom početku roka koji je EPC odredio za ovaj proces potvrđuje strateški pristup CBCG i spremnost sistema za priključenje SEPA platnim šemama, te visok nivo tehničke i regulatorne pripremljenosti, kao i efikasnu koordinaciju sa domaćim bankama i evropskim institucijama.

“CBCG će u narednim mjesecima nastaviti intenzivne aktivnosti, koordinaciju i vođenje procesa sa ciljem potpune pripreme bankarskog sistema za 6. oktobar, kako bi već od toga dana međunarodne transakcije iz i ka Crnoj Gori bile izvršavane u skladu sa EPC i SEPA pravilima”, rekli su iz CBCG.

Crna Gora je 21. novembra postala članica SEPA geografskog područja. Time je stekla pravo da crnogorski bankarski sistem, na čelu sa Centralnom bankom, započne proces pristupanja SEPA platnim šemama, koji podrazumijeva tehničku i regulatornu pripremu i formalnu proceduru aplikacije prema EPC-u.

“Današnja aplikacija CBCG odnosi se upravo na taj korak – priključenje konkretnim SEPA šemama, što je neophodan preduslov za omogućavanje međunarodnih plaćanja u SEPA formatu”, precizira se u saopštenju.

Pristupanje SEPA sistemu predstavlja značajan korak ka jačanju finansijske integracije Crne Gore sa EU, doprinosi konkurentnijem, sigurnijem i efikasnijem platnom prometu, te dodatno učvršćuje povjerenje građana, investitora i partnera u stabilnost i modernizaciju crnogorskog finansijskog sektora.

