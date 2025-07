Bulatović: Rekonstrukcija TE Pljevlja iskorak ka većoj ekološkoj odgovornosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekološka rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja strateški je iskorak ka modernizaciji i većoj ekološkoj odgovornosti, kazao je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG) Ivan Bulatović.

Bulatović je, sa saradnicima, obišao gradilišta u okviru ekološke rekonstrukcije i modernizacije TE Pljevlja, kao i lokacije koje se odnose na izmještanje korita rijeke Ćehotine i proširenje deponije Maljevac.

Iz EPCG su saopštili da se, uprkos značajnim tehničkim i infrastrukturnim izazovima, radi u skladu sa planiranom dinamikom.

„Svjesni smo koliko je ovaj projekat važan za građane Pljevalja, ali i za cijeli elektroenergetski sistem Crne Gore“, rekao je Bulatović.

Kako je kazao, zbog složenosti procesa, suočeni su sa privremenim smanjenjem domaće proizvodnje, ali zato sa još većim fokusom upravljaju dinamikom radova, kako bi završetak bio što efikasniji i održiviji.

„Ovo nije samo rekonstrukcija jedne elektrane – ovo je strateški iskorak ka modernizaciji i većoj ekološkoj odgovornosti“, rekao je Bulatović.

U saopštenju se navodi da povećana potrošnja električne energije u junu, koja je bila za 15,41 odsto veća u odnosu na maj i 4,79 odsto veća nego u junu prethodne godine, dodatno je naglasila ulogu TE Pljevlja u očuvanju stabilnosti sistema.

„Dio energije u ovom periodu morao je biti obezbijeđen iz uvoza, upravo zbog obimnih radova na ekološkoj rekonstrukciji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ta situacija jasno potvrđuje i potrebu daljeg širenja proizvodnog portfolija EPCG, što se već intenzivno sprovodi kroz projekte iz oblasti solarne, vjetro i hidroenergije – sa ciljem da se obezbijedi sigurnije, zelenije i dugoročno stabilno snabdijevanje za domaće tržište.

„EPCG ostaje čvrsto posvećena realizaciji infrastrukturnih i energetskih projekata u Pljevljima, kao važnog dijela ukupne energetske tranzicije Crne Gore“, poručuje se u saopštenju.

