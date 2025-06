Bulatović: Crna Gora posvećena zelenoj tranziciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je posvećena zelenoj tranziciji i evropskim integracijama i ide u pravcu dekarbonizacije, ali je važno da taj proces bude postepen, promišljen i podržan konkretnim mehanizmima iz Evropske unije (EU), kazao je izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), Ivan Bulatović.

On je, na međunarodnom simpozijumu energetike, koji je organizovala EPCG u Budvi, ukazao na ulogu Crne Gore i EPCG u procesu energetske tranzicije.

“Zaista mi predstavlja veliko zadovoljstvo i čast što smo, četvrti put zaredom, realizovali ovako značajan skup”, rekao je Bulatović.

On je naveo da su ove godine, kroz pet tematskih panela i tri stručne prezentacije, otvorili prostor za nove poglede i konkretna rješenja koja su danas potrebnija nego ikada.

U saopštenju EPCG se navodi da je poseban fokus simpozijuma bio na CBAM mehanizmu (Carbon Border Adjustment Mechanism) i EU ETS sistemu trgovine emisijama, koji predstavljaju izazov, ali i šansu za elektroenergetski sektor Zapadnog Balkana.

Bulatović je ukazao na implikacije koje ti mehanizmi imaju na poslovanje energetskih kompanija u regionu.

“CBAM je nešto što nam, uslovno rečeno, visi nad glavom. U Crnoj Gori, gdje električna energija iz uglja čini oko 40 odsto godišnje proizvodnje – a ljeti i do 70 odsto – jasno je da bi namet na čitav izvoz dodatno otežao situaciju,” poručio je Bulatović.

On je rekao da su svjesni procesa dekarbonizacije i da idu u tom pravcu.

“Ali još neko vrijeme moramo se oslanjati na ugalj. Zato je važno da ovaj proces bude postepen, promišljen i podržan konkretnim mehanizmima iz EU”, kazao je Bulatović.

On je ukazao i na kratkoročne i dugoročne izazove dekarbonizacije.

“Od složenih administrativnih procedura i tehničkih ograničenja mreža, do pitanja finansiranja i liberalizacije tržišta”, rekao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, ako CBAM uvede nove troškove, to bi značajno smanjilo prostor za investiranje u obnovljive izvore.

“Istovremeno, izgradnja novih kapaciteta – poput vjetroelektrana – traje godinama, a dozvole za solarne elektrane su često spore i neusklađene”, naveo je Bulatović.

On je istakao da je potrebna realna tranzicija i jaka međunarodna podrška.

Bulatović je poručio da Crna Gora ostaje posvećena zelenoj tranziciji i evropskim integracijama.

On je najavio i da će uskoro biti usvojena Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, strateškog dokumenta koji će definisati pravce razvoja energetike do 2030. godine.

“Naš simpozijum ima jasan cilj – promociju savremenih trendova i jačanje regionalne saradnje”, rekao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, u vremenu kada energetski izazovi prevazilaze granice, samo kroz zajedničke napore može se obezbijediti sigurna, održiva i konkurentna energetska budućnost.

Kako je saopšteno iz EPCG, skup je okupio preko 250 učesnika iz cijelog regiona i Evrope, među kojima su predstavnici energetskih kompanija, institucija, međunarodnih organizacija i ekspertske zajednice.

Navodi se da je više stručnjaka iz regiona istaklo potrebu za hitnim zakonodavnim i finansijskim mjerama koje bi omogućile pravedan prelazak na čiste izvore energije, uz realno uvažavanje lokalnih specifičnosti.

“CBAM mehanizam, iako konceptualno podržan kao alat za borbu protiv klimatskih promjena, u svojoj trenutnoj formi izaziva zabrinutost jer, kako je istaknuto, ne pravi jasnu razliku između izvora električne energije”, kaže se u saopštenju.

Kako se ističe, EPCG ostaje posvećena otvaranju dijaloga i trasiranju puta ka zelenoj i otpornijoj budućnosti.

