Budžet donosi stabilnost i otvara vrata investicijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvojeni budžet donosi stabilnost, otvara vrata brojnim investicijama i stvara uslove za ravnomjeran razvoj naše zemlje, ocijenio je ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, Ernad Suljević.

On je, komentarišući usvajanje Zakona o budžetu za ovu godinu, rekao da je poseban fokus na sjever, koji će konačno dobiti priliku za dinamičan ekonomski rast.

“Sa velikim zadovoljstvom i entuzijazmom dočekali smo usvajanje budžeta, čime smo napravili ključan korak ka snažnijem ekonomskom razvoju i boljitku svih građanki i građana“, rekao je Suljević.

On je ocijenio da je to prekretnica za budućnost Crne Gore, pri čemu kreću naprijed punom snagom ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Poslanici su u petak usvojili Zakon o budžetu za ovu godinu i Odluku o zaduživanju. Dali su i zeleno svjetlo na izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojima će srazmjerni penzioneri čiji je zbir penzija ispod granice minimalne dobiti naknadu do 450 EUR.

