Brže i jeftinije transakcije od 5. oktobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropski savjet za plaćanja (EPC), krovno tijelo Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA), odredio je 5. oktobar kao datum operativne spremnosti za prelazak crnogorskih banaka na SEPA platne šeme.

Iz Centralne banike (CBCG) je saopšteno da to znači da će građani i privreda Crne Gore od 5. oktobra moći da obavljaju prve transakcije putem SEPA sistema, koji omogućava brže i višestruko jeftinije transfere novca unutar Evropske unije i šire.

“Ta odluka uslijedila je nakon ažuriranja EPC objave 15. januara i predstavlja značajan korak u integraciji crnogorskog platnog sistema sa evropskim standardima”, navodi se u saopštenju.

Utvrđeni datum ostavlja crnogorskim bankama i pružaocima platnih usluga, kao i učesnicima SEPA platnog sistema u ostalim zemljama, dodatni prostor za tehničko usklađivanje, edukaciju korisnika i optimizaciju operativnih procedura kako bi se osiguralo nesmetano priključivanje i pružanje usluga putem SEPA platnih šema.

“Imajući u vidu značajnu tehničku pomoć i redovno praćenje napretka banaka na crnogorskom tržištu, CBCG očekuje operativnu spremnost značajnog dijela našeg tržišta već krajem juna, iako je EPC formalno predvidio 5. oktobar kao datum operativne spremnosti”, navodi se u saopštenju.

Naime, odluka EPC-a povezana je sa tehničkim prilagođavanjem više od 3,5 hiljada banaka koje su već dio SEPA sistema, kako bi integrisale tržište Crne Gore, i prilagodile se novim SCT Inst pravilima koja stupaju na snagu 5. oktobra.

“Ova SCT Inst pravila čine instant plaćanja obaveznim za sve banke u SEPA zoni, omogućavajući transakcije u roku od deset sekundi, 24/7/365, bez dodatnih troškova u odnosu na standardne SEPA transfere. Pored toga, uvode se strože sigurnosne mjere, uključujući i provjeru podudaranja IBAN-a i imena primaoca, tako da je ove aktivnosti i promjene na strani bankarskog sektora unutar SEPA tržišta neophodno međusobno uskladiti i realizovati”, precizirali su iz CBCG.

Prema EPC kalendaru rada, prijem aplikacija crnogorskih banaka za priključivanje na SEPA platne šeme počinje od 18. aprila, dok je krajnji rok za predaju 22. avgust kako bi se postigla operativna spremnost u oktobru.

“U tom kontekstu, banke u Crnoj Gori, uz koordinaciju CBCG, već aktivno rade na ispunjavanju postavljenih rokova kako bi osigurale uspješno pridruživanje SEPA sistemu”, navodi se u saopštenju.

Uvođenjem SEPA sistema plaćanja, građani i privreda Crne Gore imaće pristup bržim, sigurnijim i značajno povoljnijim platnim transakcijama unutar Evropske unije i šire. Ovaj korak će unaprijediti efikasnost platnog prometa, omogućiti niže troškove poslovanja i povećati povezanost Crne Gore sa evropskim tržištima, čime će se dodatno podstaći ekonomska integracija i konkurentnost finansijskog sektora Crne Gore.

