Brz i pouzdan WiFi na Aerodromu Podgorica uz One

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One realizovala je značajno unapređenje WiFi infrastrukture na Aerodromu Podgorica, čime je ova ključna saobraćajna tačka Crne Gore dobila modernu i pouzdanu internet konekciju koja u svakom trenutku može podržati 1,5 hiljada do dvije hiljade istovremenih korisnika.

Iz One je saopšteno da brzina od 50/10 Mbps po korisniku omogućava putnicima besprekorne video pozive, bezbrižan surf mrežom, na kojoj bez problema mogu podijeliti prve snimke iz aviona na dolasku ili najimpresivniji snimak svog omiljenog krajolika Crne Gore na odlasku.

Komercijalni direktor operacija kompanije One, Drago Kažić, rekao je da, prema podacima, tokom ljetnje turističke sezone, u zgradi Aerodroma Podgorica, može u jednom trenutku naći i do dvije hiljade ljudi, što znači da su kapaciteti nove WiFi mreže potpuno usklađeni sa realnim potrebama zračne luke.

Prema njegovim riječima, upravo ovakve inicijative dokazuju njihovu posvećenost korisničkom iskustvu i pokazatelj su kako tehnologija, kada je u službi ljudi, mijenja svakodnevicu nabolje.

“Danas, zahvaljujući naporima koje smo uložili zajedno sa Aerodromima Crne Gore, svaki putnik može osjetiti prednosti modernih telekomunikacija odmah po dolasku u zemlju”, kazao je Kažić.

Stabilne One konekcije i povezanost već su imali svoj prvi veliki test – upravo tokom prvomajskih praznika, kada je zabilježen pojačan avio-saobraćaj i veći broj putnika. Simbolični početak turističke sezone pokazao je da je novi sistem spreman za najveće izazove.

Na tom ispitu, kompanija One je još jednom potvrdila svoj status mreže na koju korisnici mogu da računaju – bilo da se radi o poruci „Stigli smo, sve je dobro“ ili pozivu dragim osobama pred povratak kući.

Iz Aerodroma Crne Gore je saopšteno da na Aerodromu Podgorica tokom ove godine očekuju oko dva miliona putnika, a za njih je jedna od najvažnijih stvari da odmah po slijetanju imaju brz i efikasan pristup internetu – nekada na graničnom prelazu treba da prikažu buking hotelskog smještaja, povratnu avio-kartu, da eventualno kupe autobuske karte ili rezervišu iznajmljivanje automobila.

“Istovremeno, i u odlascima i u dolascima je značajno da imaju stabilan internet kako bi u svakom trenutku mogli da stupe u kontakt sa porodicom, prijateljima ili poslovnim saradnicima koji ih očekuju na drugoj destinaciji, što je posebno važno u slučajevima kada imaju vezane letove”, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

Kompanija One i ovim projektom dodatno potvrđuje ulogu pouzdane mreže na koju se korisnici mogu osloniti, gdje god se nalazili. Kao partner Nacionalne turističke organizacije, One koristi svoje tehnološke i ljudske resurse kako bi na inovativan način doprinio promociji Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije.

Na toj liniji, kampanja Poveži se sa Crnom Gorom, u okviru koje su prošlog ljeta na graničnim prelazima turisti dočekivani s porukom dobrodošlice, samo je jedna od aktivnosti u tom pravcu.

„Naša prošlogodišnja inicijativa imala je u vidu iskustvo putnika – poboljšavala je informisanost turista i pomagala im da se povežu sa Crnom Gorom na pravi način. Namjera da odličnom konekcijom na Aerodromu Podgorica budemo tu za naše građane i turiste, ima iste motive. Želimo da uz One, svi budu bezbrižni i povezani“, dodao je Kažić.

Dodatno, prema nezavisnom istraživanju renomirane međunarodne organizacije Umlaut, kompanija One proglašena je za Najbolju mrežu na testu u Crnoj Gori, čime se još jednom potvrđuje njeno liderstvo u kvalitetu mreže i korisničkom iskustvu, na koje sada- na još bolji način, mogu uživati putnici na Aerodromu Golubovci.

