Broj putnika na nivou rekordne 2019. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore su od početka godine do sredine jula opslužili oko 1,2 miliona putnika, što je na nivou rekordne 2019. godine, a kompanija je ostvarila i veće prihode i neto dobit, saopštili su njeni predstavnici.

Predsjednik Odbora direktora kompanije, Eldin Dobardžić, je na svečanosti povodom obilježavanja Dana Aerodroma Crne Gore u upravnoj zgradi u Podgorici, kazao da je tokom prvih šest mjeseci na podgoričkom aerodromu opsluženo oko 30 odsto više putnika u odnosu na rekordnu 2019, dok je tivatski na oko 65 odsto uporednog rezultata.

“Važno je, međutim, što se otvaraju nova tržišta i što je tivatski aerodrom od ove ljetnje sezone prvi put povezan direktnim letovima sa Bečom, Kuvajt Sitijem i Taškentom, a Podgorica sa Gdanjskom. Ističemo i to da na postojećim destinacijama i u Podgorici i u Tivtu imamo i niz novih partnera”, rekao je Dobardžić napominjući da se na računu kompanije danas nalazi 15 milona EUR.

Događaju su, kako je saopšteno iz kompanije, prisustvovali premijer, Dritan Abazović, ministri finansija i ekonomskog razvoja i turizma, Aleksandar Damjanović i Goran Đurović i poslovni partneri Aerodroma.

Dobardžić je rekao da poslovni prihodi tokom prvih šest mjeseci ove godine iznose blizu 14 miliona EUR, što je oko 45 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“Neto rezultat tokom prvih šest mjeseci je na nivou od 2,5 miliona EUR i veći je za 3,5 miliona u odnosu na isti period prošle godine”, precizirao je Dobardžić.

Izvršni direktor kompanije, Vladan Drašković, saopštio je da se, u skladu sa principom kog su Aerodromi promovisali prije godinu, a u kontekstu neizvjesnosti do donošenja konačne odluke o tome ko će biti nosilac razvoja – država ili privatnik, kompanija prema infrastukturnim ulaganjima odnosila racionalno i odgovorno.

“U tom smislu, završena je rekonstrukcija krova podgoričkog aerodroma i nadam se da ćemo tako eliminisati nemile scene od otvaranja aerodroma 2006. godine. Istrajavamo u namjeri da sanaciju krovova sprovedemo i na tivatskom aerodromu. Od ostalih radova izdvojio bih sanaciju parking pozicija 3 i 5 u Tivtu, sanaciju parking pozicije 3 na podgoričkom aerodromu, kao i izgradnju tehničke kapije, dok nas u dijelu jačanja operativnih kaciteta očekuje isporuka opreme za zemaljsko opsluživanje i isporuka vatrogasnog vozila”, naveo je Drašković.

Na taj način, kako dodaje, Aerodromi će pokušati da ponude vlasniku novu platformu u vezi sa finalnom odlukom o budućnosti kompanije.

“Odluka o tome da li će država ili privatni kapital da bude nosilac budućeg razvoja se javlja kao nužnost u vezi sa aviodostupnošću, što je strateški cilj Crne Gore”, zaključio je Drašković.

