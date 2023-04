Broj preduzeća veći preko 15 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio je 45,68 hiljada, što je 15,1 odsto više u odnosu na 2021, pokazuju podaci Monstata.

“Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u prošloj godini je u Podgorici 15,86 hiljada, što predstavlja 34,7 odsto od ukupnog broja. Najmanji je u Gusinju 31, odnosno 0,1 odsto od ukupnog broja”, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata su rekli da je, po obliku svojine, od ukupnog broja poslovnih subjekata u Crnoj Gori, 99,5 odsto u privatnom vlasništvu. Isto stanje zabilježeno je i u 2021. godini.

“Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u prošloj godini je u sektoru trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 12,53 hiljade, što predstavlja 27,4 odsto od ukupnog broja”, kazali su statističari.

Shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u sektorima djelatnost domaćinstava kao poslodavca i djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela podaci nijesu prikazani zbog indirektne prepoznatljivosti preduzeća.

“U Crnoj Gori najviše su zastupljena mala preduzeća koja čine 99,2 odsto od ukupnog broja aktivnih poslovnih subjekata u 2020, 2021. i prošloj godini”, dodaje se u saopštenju.

