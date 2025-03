Brodski pretovar u prošloj godini 1,84 miliona tona

Bar, (MINA-BUSINESS) – U Luci Bar je u prošloj godini pretovareno ukupno 1,84 miliona tona tereta, što je tri odsto manje u odnosu na 2023, kada je brodski pretovar iznosio 1,9 miliona tona.

“Biznis planom za prošlu godinu bio je planiran brodski pretovar od 2,31 milion tona, pa je na nivou realizacije od 80 odsto”, navodi se u izvještaju menadžmenta o poslovanju za prošlu godinu.

Kako se navodi, primjetan je pad brodskog pretovara rasutih tereta, dok tečni i generalni bilježe povećanje u odnosu na 2023.

Od ukupno pretovarenih 1,84 miliona tona, na rasute terete se odnosi 1,47 miliona tona, na tečne 270,8 hiljada tona, a na generalne 101,5 hiljada tona.

