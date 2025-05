Britanski novinar u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novinar britanskog magazina posvećenog luksuznim putovanjima Beau Monde Traveller, Glenn Harriss, boravio je u studijskoj posjeti Crnoj Gori, koju je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa turističkom privredom.

Iz NTO su kazali da Harriss priprema prilog o Crnoj Gori za avgustovsko izdanje prestižnog magazina.

„Crna Gora će se tom prilikom predstaviti ne samo na naslovnoj, već i na čak 12 unutrašnjih strana časopisa, koji godišnje bilježi impresivnih 1,04 miliona čitalaca. Publika tog izdanja prvenstveno su visoko platežni turisti iz Velike Britanije, koji tragaju za autentičnim i luksuznim odmorima, što Crnu Goru pozicionira kao idealnu destinaciju za njihove potrebe i očekivanja“, naveli su iz NTO.

Harriss je tokom studijskog putovanja, čiji je domaćin bila NTO u saradnji sa DMC agencijom Travel Twitch iz Bara i organizacijom Montenegro Luxury Association, imao priliku da se upozna sa ponudom centralnog, primorskog i sjevernog regiona i obiđe luksuzne hotele koje će predstaviti svojim čitaocima.

Iz NTO su kazali da su na Harrissa pored luskuznih odmarališta, poseban utisak ostavili i nacionalni parkovi u kojima je imao priliku da uživa u brojnim aktivnostima kao što su rafting i zipline.

On je rekao da je Crna Gora od momenta kada je stigao počela da ispunjava sva njegova očekivanja.

„U roku od sat poslije slijetanja, penjao sam se planinskim stazama koje su vodile do panoramskih pogleda na Bokokotorski zaliv. Do sredine popodneva, vozio sam se novom žičarom od Kotora do Lovćena, sa ubrzanim pulsom, prije nego što sam pio Aperol Spritz visoko iznad Jadrana na 1.350 metara nadmorske visine”, saopštio je Harriss

Harriss, koji je Crnu Goru prvi put posjetio prije 15 godina, rekao je da je ona u međuvremenu postala jedno od najpoželjnijih luksuznih utočišta u Evropi.

Britanski novinar je posjetio i ostrvo Mamula, gdje nije krio oduševljenje što je tvrđava iz 19. vijeka pretvorena u savremeni hotel izuzetnog stila i karaktera, očuva

„Ovo je projekat koji govori o samopuzdanju zemlje: Crna Gora ne imitira druge destinacije – ona definiše sopstveni potpis u luksuznom ugostiteljstvu”, poručio je Harriss.

On je dodao da spoj prirode, kulture, ambicije i autentičnosti čini Crnu Goru neizostavnom za budućnost luksuznog turizma.

„Zemlja na relativno maloj teritoriji sa raznovrsnom ponudom. Njena ljepota je divlja i sofisticirana u isto vrijeme, sa obalom, gradovima pod zaštitom UNESCO-a, prostranim nacionalnim parkovima i stanovništvom koje se istinski ponosi svojom zemljom i nasleđem“, zaključio je Harriss.

Podršku studijskoj posjeti, pored DMC agencije Travel Twitch iz Bara i organizacije Montenegro Luxury Association, pružili su Nacionalni parkovi, hoteli Hyatt, Casa del Mare, Dukley Resort i Swissotel, kao i Etno selo Nevidio.

