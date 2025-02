Bolje povezivanje privrednika i promocija investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvaranje Konzulata Crne Gore u turskom Jedrenu doprinijeće boljem povezivanju privrednika, promociji investicija i razvoju poslovnih prilika između dvije zemlje, ocijenjeno je iz Privredne komore (PKCG).

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore, Pavle D. Radovanović, prisustvovao je otvaranju Konzulata Crne Gore na čelu sa počasnim konzulom Naserom Alimom u Jedrenu u Turskoj.

Iz PKCG je saopšteno da je na događaju ocijenjeno da postoji značajan potencijal za dalji razvoj ekonomske saradnje između Crne Gore i Turske, te da će otvaranje Konzulata, na čelu sa Alimom, uglednim privrednikom i doskorašnjim predsjednikom Tursko-crnogorskog poslovnog savjeta pri Odboru za spoljne ekonomske odnose Turske, doprinijeti boljem povezivanju privrednika, promociji investicija i razvoju poslovnih prilika između dvije zemlje.

Radovanović je posjetio predsjednika Privredne komore Jedrena, Sezai Irmaka. U okviru posjete razmijenjena su mišljenja o povećanju trgovinskih mogućnosti i mogućnosti saradnje između dvije institucije.

Takođe, razgovarano je o zajedničkim projektima i aktivnostima koje bi se mogle realizovati na jačanju međusobnih odnosa.

Svečanom otvaranju prisustvovala je vršiteljka dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom Ivana Đukanović, koja je tom prilikom ukazala na duboke istorijske i prijateljske veze između Crne Gore i Turske.

Alim je istakao da će Konzulat aktivno raditi na promociji Crne Gore, jačanju ekonomskih i kulturnih veza, organizovanju zajedničkih manifestacija i predstavljanju turističkih potencijala Crne Gore.

Svečanom otvaranju Konzulata prisustvovali su visoki predstavnici turskih institucija, lokalnih vlasti, kao i istaknuti članovi društvenog i poslovnog života.

Nakon ceremonije, održana je i prezentacija investicionih potencijala Crne Gore, uz prisustvo predstavnika Agencije za investicije i PKCG.

