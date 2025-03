Bolja usluga korisnicima i efikasniji elektroenergetski sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, nakon višegodišnjih priprema, u toku realizacija projekta uvođenja SCADA i ADMS sistema, u cilju poboljšanja pouzdanosti i bolje usluge u isporuci električne energije korisnicima, kao i smanjenja gubitaka na mreži.

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je saopšteno da ti sistemi podrazumijevaju daljinsko upravljanje mrežom i nadzor nad svim trafostanicama iz Dispečerskog centra.

„Implementacija SCADA i ADMS sistema predstavlja ključni korak ka modernizaciji elektrodistributivne mreže. SCADA omogućava daljinsko upravljanje, praćenje i automatizaciju distribucije električne energije, dok ADMS uključuje upravljanje tokovima energije i integraciju obnovljivih izvora“, rekli su iz CEDIS-a.

Ovi sistemi zajedno značajno poboljšavaju pouzdanost, efikasnost i sigurnost elektroenergetskog sistema.

Planiranje primjene SCADA sistema u Crnoj Gori počelo je 2010. godine, kada je fokus bio na analizi ključnih problema, poput visokih tehničkih gubitaka i ograničene mogućnosti upravljanja. Zbog složenosti projekta, čija je implementacija veoma zahtjevna, donedavno nije bilo velikih pomaka.

Iz CEDIS-a su podsjetili da su aktivnosti na realizaciji tog projekta intenzivirane 2021. godine.

“Regulatorna agencija za energetiku je početkom 2022. godine odobrila investiciju, a zahvaljujući podršci Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u posljednje dvije godine napravljen je ključni iskorak koji je rezultirao potpisivanjem ugovora o finansiranju ovog projekta 27. januara ove godine“, navodi se u saopštenju.

SCADA i ADMS sistem omogućavaju prikupljanje podataka u realnom vremenu sa svih vitalnih djelova mreže, automatsku identifikaciju kvarova i brže uspostavljanje ponovnog napajanja korisnika. Takvo upravljanje resursima smanjuje vrijeme prekida u napajanju korisnika električnom energijom.

Koliko je značajna SCADA pokazalo se 2023. godine, kada je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) uveo taj sistem u 16 trafostanica i omogućio daljinski nadzor i upravljanje 35 kV izvodima u njima, koji su u vlasništvu CEDIS-a.

„Već su vidljivi prvi benefiti, naročito u dijelu povećanja pouzdanosti u distribuciji električne energije. Dodatno, postavljeni su temelji za dalju digitalizaciju i automatizaciju mreže“, rekli su iz CEDIS-a.

ADMS sistem je softversko rješenje koje omogućava centralizovano upravljanje elektrodistributivnim sistemima.

Njegove ključne funkcionalnosti uključuju optimalno upravljanje energijom, jer pruža alate za optimizaciju rada mreže, efikasnije upravljanje i smanjenje gubitaka.

Omogućava, takođe, simulaciju različitih scenarija, podršku u donošenju odluka, kao i integraciju obnovljivih izvora energije. ADMS prati stanje mreže u realnom vremenu, smanjujući rizik od kvarova i havarija.

Iz CEDIS-a su objasnili da su prednosti ovog sistema za građane što operatori imaju detaljan uvid u stanje mreže i mogu brzo donositi odluke, kao i što automatizacija procesa smanjuje potrebu za ručnim intervencijama.

„Povećava se i stabilnost mreže i smanjuje mogućnost prekida u isporuci električne energije. U skladu sa proklamovanim ciljevima Vladine politike, ovaj sistem podržava postizanje ciljeva održivog razvoja kroz bolje upravljanje obnovljivim izvorima energije“, saopštili su iz CEDIS-a.

Realizacija ugovorene nabavke SCADA i ADMS sistema preko EBRD-a obuhvata pripremu tehničke dokumentacije i objavljivanje međunarodnog tendera.

CEDIS je, u saradnji sa EBRD-om, već izradio detaljnu tehničku specifikaciju za opremu i softver. Tender za nabavku opreme i usluga objaviće se na međunarodnom nivou, a odluka i sva dalja procedura odvijaće se po pravilima EBRD.

Sektor za održavanje 20 kV i 35 kV CEDIS-a učestvuje u realizaciji investicionog projekta pod nazivom Priprema trafostanica za implementaciju SCADA sistema.

Ovaj projekat se realizuje u tri faze, od kojih je prva uspješno završena i obuhvatila je radove na modernizaciji elektrodistributivne infrastrukture, uključujući zamjenu zastarjele opreme, rekonstrukciju sekundarnih veza i ugradnju novih sistema zaštite i upravljanja.

Tokom te faze obuhvaćena je 21 trafostanica, a ukupna vrijednost investicije iznosila je više od 1,2 miliona EUR.

Druga faza uključuje nastavak modernizacije 19 trafostanica. Radovi na pet trafostanica obuhvatili su zamjenu prekidača, mikroprocesorskih zaštitnih releja, kao i zamjenu dotrajalih strujnih i naponskih transformatora, a ukupna vrijednost ove investicije iznosila je nešto manje od 140 hiljada EUR.

„Navedeni radovi su u dvije trafostanice završeni tokom 2023. godine kroz Projekat održavanja“, rekli su iz CEDIS-a.

Radovi na deset trafostanica u okviru druge faze, čija procijenjena vrijednost iznosi preko 1,5 miliona EUR, treba da se realizuju do kraja ove godine. Priprema preostale dvije trafostanice za uvođenje SCADA sistema realizovaće se kroz investicioni projekat rekonstrukcije ovih objekata.

Iz CEDIS-a su najavili da su aktivnosti u okviru treće faze pripreme trafostanica za implementaciju SCADA sistema, koja obuhvata 20 trafostanica, planirani za narednu godinu.

„Procijenjena vrijednost nabavke materijala i opreme za realizaciju ovog projekta iznosi oko 2,2 miliona EUR, što jasno ukazuje na složenost projekta i obim aktivnosti koje CEDIS sprovodi u cilju implementacije SCADA i ADMS sistema“, zaključuje se u saopštenju.

