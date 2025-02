Bojkot trgovina uspio

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bojkot kupovine u trgovačkim lancima, koji je organizovan u petak, je uspio, saopšteno je Pobjedi iz Alternative Crna Gora koja je inicirala akciju.

Novinarske ekipe Pobjede su zabilježile da su marketi velikih trgovačkih lanaca bili gotovo prazni, te da u prodavnicama kupaca gotovo da nije bilo.

Građani, koje je redakcija anketirala, podržavaju bojkot i smatraju da je opravdan. Ističu da je to očekivana reakcija na konstantan rast cijena, te da bojkot može biti moćno sredstvo pritiska na trgovce i proizvođače da preispitaju svoje cijene i poslovne prakse.

Iz Poreske uprave (PU) su saopštili da će efekti bojkota trgovina, odnosno da li je i koliko to uticalo na promet trgovačkih lanaca, biti poznati tek sredinom naredne sedmice.

Pobjedi su iz PU saopštili da informaciju o prometu u trgovačkim lancima tokom petka ne mogu obezbijediti ranije, jer ne postoje tehničke mogućnosti da se u toku istog dana izvuku izvještaji.

Zarija Pavićević iz Alternative Crna Gora je Pobjedi kazao da, prema informacijama kojima raspolažu, mogu da kažu da je bojkot uspio.

“Ovaj petak možemo nazvati pilot projektom na osnovu kojeg je trebalo da vidimo da li će dati rezultate. Na osnovu toga možemo da planiramo sljedeće korake o kojima ćemo narednih dana obavijestiti javnost”, kazao je Pavićević.

Na pitanje Pobjede kakve mogućnosti razmatraju, Pavićević je kazao da je jedna od opcija da se bojkot naredne sedmice produži na tri dana, od petka do nedjelje.

Druga mogućnost je, kako je naveo, da na osnovu anketiranja građana utvrde koji su marketi najskuplji i pozovu javnost da se bojktuje samo određeni trgovački lanac. Ne isključuju ni mogućnost da se fokusiraju na određeni broj artikala kvarljive prirode i pozovu građane da ih ne kupuju.

“Cilj Alternative Crne Gore nije da se bilo kome smanji profit, već da se pošalje poruka građana”, kazao je Pavićević dodajući da je okidač za ovu inicijativu bila slična inicijativa u zemljama regiona.

Upitan da prokomentariše navode ministra ekonomskog razvoja, Nika Gjeloshaja, da su, prema njihovom istraživanju, u odnosu na Hrvatsku i Srbiju, u Crnoj Gori najniže cijene, Pavićević je kazao da “nije baš da se tome može vjerovati”.

“I mi smo radili neke analize, ima artikala koji su povoljniji kod nas, ali i skupljih. To su dvostruki aršini i pitanje je kako se pristupa istraživanju”, kazao je Pavićević.

Pozivu za bojkot su se prethodnih dana pridružili Unija slobodnih sindikata (USSCG) i Savez udruženja penzionera, ali i sam premijer Milojko Spajić, koji je poručio da razumije motive građana i podržava njihov bojkot, kao građanin.

Podrška, ali i skepsa u vezi sa efektima same akcije, stigla je i iz Centra za zaštitu potrošača (CEZAP).

Ova inicijativa je naišla na kritike poslovnih udruženja, pa u Privrednoj komori (PKCG) bojkot smatraju neopravdanim, jer direktno pogađa privredu koja nije odgovorna za izazove koji se na taj način pokušavaju riješiti.

