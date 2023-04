Bogdanović: Nema glasova poslanika Demokrata za ukidanje neradne nedjelje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska Crna Gora neće glasati za izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, koje predviđaju ukidanje neradne nedjelje, saopštio je predsjednik Kluba poslanika te partije, Boris Bogdanović.

“Mi u odnosu na navedeno pitanje ostajemo principijelni i dosljedni. Nema glasova poslanika Demokrata za pomenute izmjene Zakona i ukidanje neradne nedjelje i tome ćemo se uvijek suprotstaviti”, napisao je Bogdanović na svom Facebook profilu.

On je kazao da odluka o zadržavanju ili ukidanju neradne nedjelje ne zavisi od onih koji mijenjaju svoje stavove u zavisnosti od političkih potreba i izbornih kampanja, pa su ranije bili za ukidanje, a sada navodno protiv ukidanja, već isključivo od poslanika aktuelnog saziva Skupštine, jer je predlogom koji smo čuli predviđeno da se izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini usvoje najkasnije u maju, kako bi mogao da se primjenjuje od 1. juna i nastupajuće turističke sezone.

“Neradna nedjelja više nikad neće biti radna, ako o tome budu odlučivale Demokrate. Nedjelja je u kulturnom i tradicionalnom smislu više od neradne nedjelje”, rekao je Bogdanović.

On je naveo da se nadaju da će se jednog dana uspostaviti društveni konsenzus o važnosti odmora i slobodnog vremena, te da će se svi složiti da nedjelja treba ostati dan posvećen porodici, kulturi, tradiciji, zajedničkom odmoru i druženju s najbližima.

Prethodno je i lider pokreta Evropa sad, Milojko Spajić naveo da je ta politička organizacija protiv uvođenja radne nedjelje u Crnoj Gori.

Socijalni partneri su uputili preporuke o izmjeni i dopuni Zakona o unutrašnjoj trgovini Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma na razmatranje čime bi se ukinula neradna nedjelja tokom ljetnje i zimske sezone za ovu godinu.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, upitan za stav povodom najave da će neradna nedjelja tokom ljetnje i zimske turističke sezone biti ukinuta, kazao je da će Vlada prihvatiti ono što dogovore sindikati i poslodavci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS