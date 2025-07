Blagojević: Značajan rast broja turista sa udaljenih tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ove godine bilježi značajan rast broja turista sa tržišta koja do sada nijesu bila dovoljno zastupljena, ali su izuzetno važna za dalji razvoj turizma, poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Kine, Azerbejdžana i Australije, saopštili su predstavnici Ministarstva turizma.

Direktorica Direktorata za razvoj turističke destinacije i strateško planiranje u Ministarstvu turizma, Olivera Blagojević, kazala je da se takođe bilježi i rast dolazaka sa tradicionalnih tržišta, kao što su Izrael, Francuska i Velika Britanija.

„Iako avio-povezanost uvijek može da bude bolja, ove godine imamo više od 50 avio-linija iz Tivta i preko 45 iz Podgorice, što jasno govori o pozitivnim pomacima i na tom polju“, navela je Blagojević u saopštenju.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori trenutno boravi više od 130 hiljada turista, dok kolektivni smještaj bilježi rast oko četiri odsto u odnosu na isti period prošle godine, odnosno oko 16 odsto više u poređenju sa rekordnom 2019.

Blagojević je zaključila da turizam nije odgovornost samo Ministarstva turizma, već zajednička obaveza svih koji doprinose razvoju najvažnije privredne grane u zemlji.

