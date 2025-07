Blagi rast indeksa na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 je u ponedjeljak lagano porastao čak i nakon što je predsjednik Donald Trump tokom vikenda zaprijetio visokim carinama većem broju zemalja.

Gubici su kontrolisani jer su se investitori kladili da će se te carine na kraju pregovaranjem smanjiti i očekivali su napornu sedmicu za sezonu objave poslovnih rezultata u drugom tromjesečju.

S&P 500 je dodao 0,1 odsto, dok je Nasdaq Composite porastao 0,3 odsto. Dow Jones Industrial Average dobio je 88 bodova, odnosno 0,2 odsto, prenosi SEEbiz.

Investitori nastavljaju pratiti tekuća ažuriranja o carinama, nakon što je Trump u subotu najavio da će SAD uvesti 30 odsto carina Evropskoj uniji i Meksiku počevši od 1. avgusta. Čelnici EU i Meksika naznačili su da namjeravaju nastaviti razgovore s Trumpovom administracijom ovog mjeseca u pokušaju da se dogovore o nižoj stopi.

Trumpova objava dolazi uoči podataka o inflaciji ove sedmice, što će investitorima dati bolji osjećaj kako se Trumpove carine koje su već na snazi osjećaju u privredi.

Pažnje su uprte u niz izvještaja o zaradi koja će biti objavljena ove sedmice. Velike banke, uključujući JPMorgan Chase, od utorka će dostavljati tromjesečne izvještaje.

„Veliko pitanje za tržišta u nadolazećim sedmicama jeste hoće li zarada, za koju se očekuje da će biti solidna, zasjeniti carinska pitanja koja su još prisutna u pozadini“, rekao je glavni investicijski direktor teksaške firme GDS Wealth Management, Glen Smith.

Još jedan potencijalni faktor koji investitori mogu pratiti jest razdor između Trumpove administracije i Federalnih rezervi. U nedjelju je direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća, Kevin Hassett za ABC News rekao da Trump može otpustiti predsjednika FED-a Jeromea Powella „ako postoji razlog“.

Trumpovi zvaničnici istražuju troškove obnove glavne zgrade Federalnih rezervi u Vašingtonu, dok je predsjednik više puta kritikovao Powella što nije snizio kamatne stope. Centralna banka usprotivila se nekim kritikama projekta obnove.

Potezi u ponedjeljak dolaze nakon negativne sedmice za dionice, iako su glavni prosjeci i dalje blizu rekordnih nivoa.

