Blagi rast cijena nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte danas su lagano porasle na azijskom trgovanju, dok su trgovci nastavili da prate događaje na Bliskom istoku, gdje su Izrael i Iran učestvovali u nizu napada.

Bačva od 159 litara sirove nafte West Texas Intermediate za isporuku u julu trgovala se po cijeni od 75,4 USD, što je 26 centi više nego u srijedu. Terminske cijene sirove nafte Brent za avgust porasle su 19 centi na 76,89 USD, prenosi SEEbiz.

Analitičari su rekli da su trgovci najviše zabrinuti zbog mogućeg iranskog zatvaranja Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petina svjetskih zaliha nafte.

Shell, jedan od najvećih trgovaca naftom i prirodnim gasom, ima planove za nepredviđene situacije u slučaju da sukob između Izraela i Irana poremeti protok iz regije, upozoravajući da bi potencijalna blokada Hormuškog moreuza mogla prouzrokovati značajan šok.

Globalno energetsko tržište paralizovano je sukobom između Izraela i Irana, uključujući mogućnost da SAD odluči da se pridruži napadu. Do sada, iako je cijena sirove nafte porasla zbog napetosti, nije bilo većih prekida protoka energije, iako su trgovci u stanju visoke pripravnosti zbog te mogućnosti.

