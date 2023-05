Blagi pad indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u četvrtak trgovalo oprezno, pri čemu su Dow Jones i S&P 500 indeks pali zbog skromnih poslovnih rezultata Disneya i problema u regionalnim bankama.

Dow Jones oslabio je 0,66 odsto na 33.309 bodova, a S&P 500 0,17 odsto na 4.130 poena. Nasdaq indeks ojačao je 0,18 odsto na 12.328 bodova.

Najviše je pala cijena dionice PacWest Bancorpa, nakon što je ta regionalna banka objavila da su njeni depoziti prošle sedmice smanjeni 9,5 odsto i da preduzima mjere za povećanje likvidnosti, prenosi SEEbiz.

To je pritisnulo i neke druge regionalne banke, jer ulagači nijesu sigurni koja će zapasti u probleme, a koja je stabilna.

KBW indeks regionalnih banaka pao je 2,4 odsto.

„Mislim da problemi nijesu prošireni na cijeli sektor, nego od banke do banke. Vjerovatno će biti dalje konsolidacije i glavobolje za investitore u regionalnim bankama”, rekao je potpredsjednik u firmi Wealthspire Advisors, Oliver Pursche.

