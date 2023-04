Biznis ideja Sunbus osvojila prvu nagradu na hakatonu E-mobiliši se

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Biznis ideja Sunbus, koja se zalaže za elektrifikaciju javnog saobraćaja u Pljevljima, osvojila je prvu nagradu na hakatonu E-mobiliši se, koji je za vikend održan u hotelu Onogošt u Nikšiću.

Iz nevladine organizacije (NVO) Eko tim, koja je organizator hakatona, saopšteno je da je tim koji stoji iza ideje Sunbus nagrađen putovanjem u Sjevernu Makedoniju, gdje će prisustvovati regionalnoj konferenciji u okviru projekta Panda Labs Junior for Just Transition.

“Drugoplasirana ideja eWalk i trećeplasirana Uban Smart Mobility nagrađene su bluetooth zvučnicima, odnosno bežičnim slušalicama, čija je kupovina omogućena uz podršku Rudnika uglja iz Pljevalja”, navodi se u saopštenju.

Hakaton je okupio mlade, starosti od 14 do 24 godine, i to srednjoškolce iz Gimnazije „Tanasije Pejatović“ i Srednje stručne škole iz Pljevalja, kao i studente, mahom sa Univerziteta Crna Gora.

Učesnici su, kako je objašnjeno, bili podijeljeni u više grupa sa zadatkom da razviju biznis ili NVO ideju, koja bi doprinjela većoj inkluzivnosti koncepta e-mobilnosti u Crnoj Gori, a time i rješavanju problema povezanih sa tradicionalnim pristupom saobraćaju.

“Aktuelnost teme hakatona, koja se nalazi i u fokusu EU, na putu dostizanja karbon neutralne privrede do 2050. godine, pokrenula je timski rad među učesnicima, želju za istraživanjem i inovativnošću u odnosu na zadatu temu”, navodi se u saopštenju.

Uz mentorsku podršku, timovi su nakon 24-satnog rada, prezentovali ideje tročlanom, stručnom žiriju, koji je na bazi više kriterijuma, ocijenio prezentovane ideje.

Projekat Panda Labs Junior for Just Transition realizuju WWF Bugarska, JA Bugarska, JA Makedonija, WWF Adria Srbija i Eko-tim, uz podršku Evropske inicijative za klimu (EUKI) Njemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbjednost (BMU).

Projekat traje dvije godine.

