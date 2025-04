Biznis forum Italije i Crne Gore početkom ljeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Biznis forum Italije i Crne Gore biće održan početkom ljeta, dogovoreno je na sastanku premijera Milojka Spajića sa šefom italijanske diplomatije Antoniom Tajanijem.

Kako je saopšteno iz crnogorske Vlade, Tajani je ponovio snažnu podršku Vlade Italije evropskom putu Crne Gore i ukupnom napretku države.

“Prilike su tu, moramo ih iskoristiti i za razvoj naših ekonomija i za jačanje ukupnih odnosa naših zemalja”, poručili su sagovornici.

Na sastanku je, kako se navodi, bilo riječi o bezbjednosnim prilikama u Evropi i ukazano na značaj usaglašavanja Crne Gore sa Zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU posebno u kontekstu podrške Ukrajini.

Spajić je istakao da je pozicija Crne Gore jasna i da je u svakom smislu država pouzdan, kredibilan i predvidiv partner na koga se može računati.

U kontekstu prilika na Zapadnom Balkanu, Spajić je rekao da perspektiva članstva u EU i ekonomski rast predstavljaju stabilizirajuće faktore i da Crna Gora očekuje članstvo tokom italijanskog predsjedavanja početkom 2028. godine.

Tajani je iskazao podršku ambicijama Crne Gore i kazao da će Italija ostati snažan oslonac na evropskom putu putu.

On je Spajiću uputio poziv za učešće i na predstojećoj Italofoniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS