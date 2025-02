UPCG predlaže rješenja u cilju smanjenja sive ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Biznis agenda 2025 analizira probleme i predlaže rješenja i prioritete na kojima će Unija poslodavaca (UPCG) insistirati u narednih pet godina, u cilju značajnog unapređenja poslovnog ambijenta i smanjenja sive ekonomije, saopštio je zamjenik generalnog sekretara te asocijacije, Filip Lazović.

On je, gostujući u jutarnjem programu na televiziji Gradska, kazao da će UPCG 20. februara organizovati događaj na kojem će predstaviti Biznis agendu 2025, ali obilježiti Dan socijalne pravde dodjelom nagrada društveno odgovornim kompanijama koje su se posebno istakle u prošloj godini, prenosi PR Centar.

„Što se tiče Biznis agende, naš cilj je da nastavimo aktivnosti koje sprovodimo od 2013. godine. Želimo da nastavimo sa mjerenjem percepcije crnogorskih privrednika, da dobijemo uvid u njihove stavove i saznamo šta smatraju ključnim za poboljšanje poslovnog ambijenta. Od tada, uz podršku Međunarodne organizacije rada, redovno radimo istraživanja i izrađujemo izvještaje o stanju privrede“, naveo je Lazović.

On je kazao da su ove godine unaprijedili Biznis agendu iz decembra 2023. godine, u kojoj su identifikovali najveće izazove crnogorskog poslovnog okruženja.

„Među ključnim problemima koje privrednici najčešće ističu su siva ekonomija, koja ozbiljno narušava privredu, neefikasnost javne uprave, koja otežava svakodnevno poslovanje i razvoj, nedostatak radne snage, što nas primorava na uvoz radnika iz novih tržišta, posebno u turističkom sektoru, potreba za unapređenjem obrazovnog sistema, kako bi radnici stekli relevantne vještine i bili konkurentni na tržištu, neadekvatan regulatorni okvir, koji ne prati potrebe biznisa ni tehnološke promjene i nizak nivo produktivnosti, što postaje još izraženije nakon rasta zarada“, rekao je Lazović.

U UPCG smatraju da je potrebno intenzivirati socijalni dijalog i omogućiti da glas privrede bude ne samo formalno uvažen, već da ima konkretan uticaj na donošenje odluka.

„Biznis agenda ne samo da analizira probleme, već i predlaže konkretna rješenja i prioritete na kojima će UPCG insistirati u narednih pet godina. Imajući u vidu da se 2028. godina pominje kao potencijalni datum pristupanja Crne Gore EU, naš cilj je da do tada značajno unaprijedimo poslovni ambijent, smanjimo sivu ekonomiju i povećamo efikasnost javne uprave. Želimo da dostignemo nivo u kojem će problemi crnogorskih privrednika biti slični onima sa kojima se suočavaju privrednici u EU“, kazao je Lazović.

Govoreći o saradnji sa državnim institucijama i socijalnim partnerima, Lazović je poručio da će UPCG nastaviti da djeluje kao partner na nacionalnom nivou i da radi zajedno sa sindikatima, vladom i lokalnim samoupravama.

„Ne želimo da budemo samo kritičari, već nudimo konkretna rješenja i doprinosimo opštem dobru“, saopštio je Lazović.

On smatra da ključni potencijali za rast crnogorske ekonomije leže u turizmu, poljoprivredi, IT sektoru i razvoju domaćih proizvoda i usluga.

„Crna Gora je mala, ali bogata resursima, i potrebno je maksimalno iskoristiti domaće potencijale“, zaključio je Lazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS