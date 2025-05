Bivši radnici Solane ponovo blokirali magistralu

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici ulcinjske Solane ponovo su danas blokirali magistralu i poručili da će intenzivirati proteste, ukoliko ih nadležni i dalje budu ignorisali.

Oni su na sat blokirali saobraćaj na magistralnom putu Ulcinj-Bar, kod Benzinske stanice na ulazu u taj grad, prenosi Ul-info.

„Ukoliko nas nadležni i dalje budu ignorisali mi ćemo intenzivitari naše proteste sve dok se naši zahtjevi ne ispune“, poručili su sa današnjeg protesnog okupljanja bivši radnici.

Oni traže da se za 46 radnika isplati 900 hiljada EUR na ime zaostalih plata koje im se duguju već više od deset godina.

“U međuvremenu je osam naših kolega preminulo dok su čekali na ispunjenje pravde”, dodali su oni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS