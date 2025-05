Bivši radnici Solane najavili blokadu saobraćajnica

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Solane protestovali su danas zbog neisplaćenih zarada iz vremena dok je fabrika radila, a koje nijesu primili ni tokom stečajnog postupka.

Oni su zbog 900 hiljada EUR koliko im se duguje najavili radikalizaciju protesta i blokade saobraćajnica, prenosi Dan.

Bivši radnici su saopštili da imaju i oko pet i po godina nepovezanog staža, zbog čega jedan broj radnika ne može u zasluženu penziju. I taj problem očekuju da se riješi u najskorije vrijeme.

Predstavnik bivših radnika, Aleksandar Saša Mitrović, rekao je da znaju da će biti pritisaka, ali neće odustati od blokade saobraćajnica.

“Poslije svega što smo probali, to je jedino što nam je preostalo”, kazao je Mitrović.

Poručeno je da Solanom shodno odluci Vlade Crne Gore, privremeno upravljaju Nacionalni parkovi, a njihova uloga se zasniva na ugovoru koji se periodično obnavlja između stečajne uprave fabrike za proizvodnju soli „Bajo Sekulić“ i tog preduzeća.

U parku prirode Ulcinjska solana angažovani su radnici koji održavaju pumpne stanice, upravljaju hidrološkim režimom, održavaju ambijentalnu higijenu, rade monitoring krivolovnih i drugih nelegalnih aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS