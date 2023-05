Bivši radnici “Radoja Dakića” traže smjenu Valentine Pavličić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici “Radoja Dakića” podnijeće inicijativu kojom će od države tražiti da smijeni zastupnicu Crne Gore pred Sudom u Strazburu Valentinu Pavličić, jer su nezadovoljni njenim postupanjem u sporu pred tim sudom.

U tom sporu 605 radnika nekadašnjeg privrednog giganta od države traži naplatu skoro 50 miliona EUR na ime zarada, kamata i ostalih potraživanja, prenosi Dan.

Naime, Pavličić je u izvještaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu krajem prošle godine navela da je Vlada spremna da ponudi rješavanje pitanja do sada neizvršenih sudskih presuda na način što bi sačinila plan namirenja potraživanja povjerilaca u razumnom vremenskom roku, odnosno višegodišnjem intervalu, kako bi se srazmjerno vršila isplata na jednake djelove svim bivšim radnicima, a ne samo podnosiocima predstavki pred sudom u Strazburu.

“Vladi je poznat standard suda da se domaće presude u kojima je došlo do zadocnjenja u izvršenju u vremenskom periodu od nekoliko godina moraju izvršiti bez daljeg odlaganja. Međutim, Vlada ukazuje da ukoliko bi se pristupilo istovremenoj i jednokratnoj isplati svih do sada neizvršenih potraživanja u konkretnom predmetu, nastupilo bi finansijsko-materijalno opterećenje za državni budžet koje bi moglo dovesti u pitanje i samo funkcionisanje države u ekonomskom smislu”, piše u tom dokumentu.

Dalje se navodi da se radi o kompleksnom predmetu sa stanovišta broja podnosilaca i materijalnog opterećenja za budžet, ali da je Vlada spremna da preuzme obavezu namirenja i da u budžetu planira i obezbijedi ova sredstva.

Međutim, kako ističu radnici, iako se Vlada poziva na neplanirana sredstva u budžetu, prošlogodišnje sajber napade i druge razloge, to nisu opravdanja, s obzirom da su presude u njihovim slučajevima donesene znatno prije okolnosti na koje se Vlada poziva kao prepreke.

“Vlada je u prethodnom periodu, kršeći prava velikog broja ljudi, stvarala probleme umjesto da ih rješava. Država ne može da navodi nedostatak sredstava jer je društveni bruto proizvod znatno uvećan u odnosu na 2005. godinu, kada je donesena prva odluka u korist radnika. Država je propustila priliku da uradi ono što niko drugi nije mogao, a to se onda pravda fiskalnim i materijalnim obezbjeđenjem za državni budžet i funkcionisanje države. Na kraju, Vlada predlaže namirenje u nekoliko godina, a radnici protestuju već skoro deceniju i po. Zbog toga smatramo da je neophodno pokrenuti inicijativu razrješenje gospođe Pavličić zbog nesavjesnog vršenja svoje funkcije”, poručuju u saopštenju bivši radnici “Radoja Dakića”.

U Strazburu se već nalazi predmet u kom 605 radnika traži naplatu potraživanja, dok to isto čeka i oko 1,8 hiljada drugih bivših radnika.

