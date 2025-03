Bivši radnici prerade KAP-a traže ista prava kao kolege iz drugih struktura

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici prerade KAP-a okupili su se u petak ispred zgrade Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga gdje su predali zahtjev za obeštećenje.

Oni su poručili da su na poseban račun za stambeni fond, a za rješavanje stambenog pitanja, godinama uplaćivali novac kako bi svi zaposleni bez riješenog stambenog pitanja dobili krov nad glavom. Međutim, nijesu dobili, kako kažu, ni dinar od uplaćivanog novca.

“Radnicima Kombinata iz drugih struktura je udovoljeno tako da su uz otpreminu dobijali određeni iznos za svaku godinu za stambeni fond. Prema tome i mi to tražimo”, kazao je predstavnik radnika.

On je naveo da imaju isto pravo, prenosi portal RTCG.

“Kako je postupano prema radnicima KAP-a, tako da se postupi prema radnicima prerade aluminijuma. A mi imamo pismene dokaze u radnoj knjižici, da smo sve do 2000. godine bili radnici KAP-a. I tek od 2000. godine postajemo kao DOO, sestrinska firma KAP-a, a tek od 2005. samostalno pravno društvo. I stoga zahtijevamo da se i nama isplati isti odnos koji imate dato radnicima Kapa. Jer mi smo isto odvajali kao i oni”, zaključio je on.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS