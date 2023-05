Bivši radnici da pravno argumentuju inicijativu za razrješenje Pavličić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Valentina Pavličić, ohrabrila je bivše radnike “Radoja Dakića” da pokrenu inicijativu za njeno razrješenje, a ne da to najavljuju putem medijski senzacionalističkih naslova.

Ona je u reagovanju na saopštenje radnika “Radoja Dakića” objavljeno u dnevnom listu Dan da su nekadašnji zaposleni u toj fabrici nezadovoljni njenim postupanjem u sporu pred sudom u Strazburu i da će tražiti smjenu, kazala da ne spori, niti na bilo koji način utiče na namjeru koju su iznijeli.

“Naprotiv, ohrabrujem ih da to učine i pravno argumentuju pred nadležnim organima, a ne da to najavljuju putem medijski senzacionalističkih naslova. O mom pravnom i stručnom radu, najbolje govori odnos Evropskog suda prema meni kao državnom agentu, a što iskazuje kroz svoje presude i odluke, koje donosi posljednjih godina, u kojima postupam ispred države Crne Gore u svojstvu agenta”, navela je Pavličić u reagovanju.

Stoga, kako je rekla, kako god da interpretiraju i prezentuju javnosti posao koji obavlja, a za koji je potpuno sigurna da je u skladu sa zakonom, takve interpretacije neće i ne mogu uticati na promjenu njenih profesionalnih stavova u obavljanju svog posla.

“U svom dosadašnjem pravnom i profesionalnom djelovanju i postupanju, kako unutar nacionalnog pravnog sistema u svojstvu sudije, tako i na međunarodnom nivou u svojstvu zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, želim da istaknem da su moji stavovi, predlozi, a time i iz toga proistekle odluke isključivo bazirani na bogatom nacionalnom i međunarodnom pravničkom znanju i iskustvu, da su principijelni, pravno i stručno utemeljeni na zakonima države Crne Gore, njenom Ustavu i bogatoj sudskoj praksi Evropskog suda”, poručila je Pavličić.

Ona je navela da je sve odluke i predloge u okviru nadležnosti rada donosila u realnom društvenom kontekstu na bazi primjene i tumačenja prava u skladu sa pomenutom sudskom praksom Evropskog suda, a ne nikako u „naletima populizma, sviđanja ili očekivanjima“ bilo koje strane u postupku, pa su shodno tome takve odluke podložne promjeni samo i isključivo uslijed stručnih – pravnih argumenata, a ne nikako uslijed bilo kakve vrste pritiska.

“Najbolji pokazatelj mog rada i djelovanja su rezultati koji stoje iza mene i koji su jedini kriterijum bili za posao koji sam obavljala i koji obavljam. Navedeno je prepoznato, kako od relevantnih, stručnih, domaćih i međunarodnih faktora, a posebno izdvajam ocjene eksperata Savjeta Evrope i izvještaje Evropske komisije, koja je dala osvrt na odnos koji država ostvaruje u saradnji sa Evropskim sudom i Komitetom ministara Savjeta Evrope, a što se isključivo obavlja preko mene, kao Zastupnika”, rekla je Pavličić.

Ona je kazala da joj rezultati služe na čast, jer su doveli do povećanja reputacije Crne Gore, zbog stručnog, časnog i dostojanstvenog predstavljanja u organima u kojima je i u kojima obavlja posao.

“Kao pravnik profesionalac, svjesna sam da predmeti u kojim sam postupala ili sada postupam mnogima ne odgovaraju i da se iznalaze činjenice i informacije koje se obrađuju na „njihov pravnički način“ pokušavajući da se pravi uzrok nastalog problema i eventualna „krivica“ prenese na drugi teren, a pritom se zanemaruju fundamentalni razlozi, da je u pitanju usko procesno stručna tematika za koju ili ne žele da razumiju na valjan način ili je ne mogu adekvatno pravno osporiti ili postoje neki drugi meni nepoznati razlozi, u koje ne želim da ulazim”, saopštila je Pavličić.

Prema njenim riječima, stavovi koji su iznijeti u pravnoj opservaciji na komunikaciju predmeta Živaljević i drugi protiv Crne Gore i šest drugih predstavki, dijela bivših radnika „Radoje Dakić“, prethodno su usaglašeni sa cjelokupnom materijalnom dokumentacijom koja se nalazi u posjedu više državnih organa Crne Gore i do tog trenutka nije bila objedinjena, što je zahtijevalo prvi put da jedan državni organ sakupi i objedini sve u jednom dokumentu.

“Pritom mislim na činjenicu da nije postojao tačan popis do sada već izvršenih i uplaćenih obaveza, koje je država imala prema bivšim radnicima, bilo prije otvaranja stečajnog postupka ili tokom trajanja predmetnog stečajnog postupka”, navela je Pavličić.

Svi materijalni činioci koji se nalaze u dokumentu, koji je upućen Evropskom sudu, rezultat su pravosnažnih i izvršnih odluka, kako upravnih, tako i sudskih organa države Crne Gore, pa u tom smislu, nikakve intervencije niti je bila u mogućnosti činiti, niti je to pred međunarodnim sudom dozvoljeno učiniti, s obzirom na to da je za sve navode koje država podnosi preko svog Zastupnika, neophodno materijalno obezbjeđenje izvorne dokumentacije.

“Prije nego što je, a kako vi to u svom tekstu ističete (izvještaj), poslat Evropskom sudu, kao Zastupnik sam sa informacijom i navedenim predlogom upoznala Vladu Crne Gore, koja je to jednoglasno usvojila, smatrajući ga potpuno pravno utemeljenim i opravdanim. Zaista, smatram kao obavezu države da ispoštuje izvršenje svojih pravosnažno i izvršno donijetih presuda, na identičan način prema svima na koje se iste odnose, a ne samo pojedince ili samo na troškove postupka, što sam i u svojoj pisanoj opservaciji navela”, kazala je Pavličić.

Ona je podsjetila da se radi o dokumentu koji sadrži klauzulu povjerljivosti, ne iz razloga da bi se sakrile neke informacije ili činjenice, kako se to ovim tekstom želi stvoriti utisak, već isključivo iz razloga što Pravila Evropskog suda propisuju da, ukoliko se država opredijeli za takozvano prijateljsko poravnanje ili jednostranu deklaraciju, uslovi i način ostaju između Evropskog suda i stranaka – podnosilaca predstavki i Vlade.

“Prema objavljenom tekstu, očito da u konkretnom slučaju nije ispoštovano navedeno pravilo i oni koji su vam omogućili navedene podatke na taj način mogu da ugroze sami postupak, te prouzrokuju da se zbog iznošenja bilo kakvih informacija iz postojećeg međunarodnopravnog postupka, primijeni pravilo Suda koje se odnosi na zloupotrebu prava na predstavku”, saopštila je Pavličić.

Kada, kakvu i koju vrstu odluke će u konkretnom slučaju donijeti Evropski sud, ne može uticati niko, sem praksa samog Suda, koja je po navedenim pitanjima dobro ustanovljena i koja je obavezujuća za sve strane u postupku, a uvjerena sam na osnovu iskustva da će ista biti pravedna i pravična.

“Ukoliko ste se prilikom objavljivanja ovih informacija rukovodili zadovoljenjem javnog interesa ili pravde i pravičnosti, radi objektivnosti najmanje što je bilo neophodno učiniti, jeste da zatražite odgovor i od mene kao Zastupnika, za šta bi ste dobili pravno kvalitetan odgovor”, zaključila je Pavličić.

