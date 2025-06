Bilježe rast broja posjeta u NPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Nacionalnim parkovima (NPCG) se, prema riječima njegovih predstavnika, bilježi rast broja posjeta, dok prirodne i kulturno istorijske vrijednosti Crne Gore iz godine u godinu privlače sve veći broj zaljubljenika u aktivni odmor.

Direktorica NPCG, Marinela Đuretić, rekla je da u svim nacionalnim parkovima bilježe rast broja posjeta.

„U NP Biogradska gora do sada smo imali 26,2 hiljade posjetilaca, što je oko 39 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Park je ove godine otvoren ranije, a očekujemo da će već od naredne sezone kapije ovog zaštićenog područja biti otvorene tokom cijele godine“, kazala je Đuretić agenciji CGNews.

Prema njenim riječima, nakon zimskih mjeseci službe nacionalnih parkova čekalo je dosta posla na uređenju i oplemenjivanju prostora, pa je intenzivno rađeno na čišćenju staza, uklanjaju različitih vrsta otpada, ali i niz drugih aktivnosti kako bi parkovi mogli da pruže potpun ugođaj boravka posjetiocima.

„U NP Biogradska gora urađena je reparacija tradicionalnih čunova koji su jedna od turističkih ponuda parka za koje vlada veliko interesovanje, dok smo kroz donaciju Turske agencije za saradnju i koordinaciju Tika zamijenili stari mobilijar, ponton koji se nalazi na jezeru i odmorišta“, kazala je Đuretić.

Ona je dodala da je uručena donacija opreme od Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a koja će svakako u narednom periodu pomoći Službi zaštite da adekvatnije i efikasnije obavlja svoje poslove.

Đuretić je najavila i realizaciju velikog broja projekata u nacionalnim parkovima. U NP Lovćen u toku je ralizacija projekta PaCon II u okviru kojeg je planirana adaptacija Centra za posjetioce, pješačkih staza, ali i prilagođavanje za osobe sa invaliditetom.

„U NP Durmitor u saradnji sa Eko fondom realizujemo projekat kroz koji će se raditi rekonstrukcija staze oko Crnog jezera, kao i ugradnja bioprečišćivača. U NP Skadarsko jezero je kroz projekte planirana nabavka plovila i vanbrodskog motora, dok u NP Prokletije, iako trenutno nemamo aktivnih projekata, predano radimo na tome da i u ovom parku u najskorijem roku unaprijedimo infrastrukturu i ponudu sa kojom raspolažemo“, precizirala je Đuretić.

Cijene ulaznica su ostale nepromijenjene, a iz NPCG u kontinuitetu promovišu godišnju ulaznicu uz koju za 13,5 EUR građani mogu neograničen broj puta posjetiti svih pet parkova.

Takođe, podsjećaju da do 15. jula traje kampanja Posjeti ih sve u saradnji sa CKB-om u okviru koje korisnici Visa kartica mogu ostvariti cashback povoljnost u iznosu od 50 odsto, te kupiti ulaznicu za 6,75 EUR.

