Bez knjižnog odobrenja u korist CEDIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG) odbila je predlog odobravanja knjižnog odobrenja u korist Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

CEDIS je prošle godine ostvario deset miliona EUR gubitaka, najvećim dijelom jer električnu energiju za pokrivanje tehničkih gubitaka, zbog regulatornih pravila, od EPCG kupuju po cijenama koje zavise od berze u Budimpešti, pišu Vijesti.

Protiv knjižnih odobrenja glasao je predstavnik nove Vlade koja ima 98 odsto akcija, ali i svi mali akcionari.

Kako knjižna odobrenja nijesu izglasana, CEDIS će morati da knjiži te gubitke što će zakomplikovati njegovo poslovanje.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, kazao je da zbog neusvajanje tog predloga Vladu i čitav energetski sistem čeka težak zadatak kako bi se našlo rješenje.

”Cijene električne energije na berzi vrtoglavo rastu. Imamo već cijenu od 400 EUR po megavatu. Nemoguće je da CEDIS struju prodaje za 55 EUR po megavatu, a da je kupuje za 400 EUR. Veliki broj elektrodistributivnih sistema širom Evrope nalazi se u istom problemu”, kazao je Rovčanin koji je predložio da se izmjeni Zakona o energetici.

Skupština je za članove Odbora direktora izabrala Milutina Đukanovića, Vladana Jokovića, Tahira Đonbaljaja, Adisa Balotu, Martina Ćalasana, Nenada Markovića i Emira Strujića. Odbor je za svog predsjednika ponovo izabrao Đukanovića, a Balota (SDP) je iz protesta podnio ostavku.

Prema Zakonu, ostavka jednog člana smatra se ostavkom cijelog odbora, zbog čega se novi treba izabrati u roku od 60 dana.

Odlukom Skupštine EPCG prošlogodišnja dobit od 47,5 miliona i neraspoređene iz ranijih godina od 17,8 miliona, biće podijeljene tako da će EPCG zadržati 60,5 miliona EUR na svom računu kao neraspoređenu dobit, a 4,7 miliona biće u fondu rezervi. Na taj način akcionari EPCG neće dobiti dividendu.

