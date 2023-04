Bez dodatnih 30 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija je obavijestilo komercijalne banke da neće povlačiti drugu tranšu od 30 miliona EUR od Banke za razvoj savjeta Evrope (CEB) i da im taj novac, koji bi se usmjerio dalje privredi, neće biti uplaćen, saznaju Vijesti.

Riječ je o novcu koji je predviđao Ugovor o saradnji na sprovođenju mjera podrške privredi i građanima iz jula 2021. godine, kada je komercijalnim bankama obezbijeđena prva tranša od 40 miliona EUR od CEB-a, koje su dobile beskamatno.

Druga tranša je bila predviđena pošto se potroši novac iz prve tranše.

Banke su bile obavezne da izdvoje iz svojih izvora istu sumu novca koja je obezbijeđena iz CEB-a.

”Bankama smo prenijeli sav novac koji je opredijeljen iz već zaključenog ugovora od 40 miliona EUR i istovremeno vas obavještavamo da nije planiran dalji nastavak projekta, odnosno, da Ministarstvo finansija i CEB neće zaključiti ugovor na dodatnih 30 miliona EUR”, piše u dopisu Ministarstva finansija u koji Vijesti imaju uvid.

Sve banke su učestvovale u raspodjeli prve tranše novca koji su dobile na period otplate od devet godina u koji je uključen i grejs period od dvije godine.

Ovaj novac je kroz kredite plasiran za investicije i za obrtna sredstva i to u maksimalnim iznosima po jednom korisniku do 300 hiljada EUR za obrtna sredstva i 500 hiljada EUR za investicije po kamatnoj stopi u rasponu od 1,5 do 5,5 odsto.

Rebalansom budžeta za 2020. godinu, tadašnja Vlada je u okviru trećeg paketa mjera pomoći zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, obezbijedila kod CEB-a 70 miliona EUR koje će dati direktno bankama, da bi okvirni ugovor o zaključenju ovog aranžmana za 40 miliona EUR bio usvojen krajem novembra te godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS