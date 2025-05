Berze skočile nakon dogovora SAD-a i Kine o smanjenju carina

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica prošle sedmice su snažno porasle, jer je ulagače ohrabrilo popuštanje trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine.

Na Wall Streetu je prošle sedmice Dow Jones porastao 3,4 odsto, na 42.654 boda, dok je S&P 500 skočio 5,3 odsto, na 5.958 bodova, a Nasdaq indeks 7,2 odsto, na 19.211 bodova, prenosi Hina.

Ti indeksi su najviše porasli u ponedjeljak jer su SAD i Kina prošlog vikenda na pregovorima u Švajcarskoj postigli sporazum o privremenom smanjenju recipročnih carina.

Prema sporazumu, SAD je carine na uvoz iz Kine smanjio sa 145 na 30 odsto, a Kina na uvoz iz SAD-a sa 125 na deset odsto. Te mjere biće na snazi 90 dana, a u međuvremenu će se trgovinski pregovori između SAD-a i Kine nastaviti.

Zahvaljujući tome, strahovanja od recesije su ublažena, a ulagači se nadaju da će se uskoro postići i konačni trgovinski dogovor između dvije najveće svjetske privrede.

“Ovo je olakšanje jer je bilo puno zabrinutosti zbog carina između SAD-a i Kine. Carine će biti smanjene na puno razumnije nivoe, pa bi i njihov negativni uticaj na privrede trebao biti manji”, kazao je direktor u kompaniji Paleo Leon, John Praveen.

Nakon prošlosedmičnog rasta, S&P 500 udaljen je od svog rekordnog nivoa, dostignutog u februaru, samo oko tri odsto. To znači da je nadoknadio sve gubitke od početka aprila, kada je predsjednik SAD-a Donald Trump uzdrmao tržišta uvođenjem recipročnih carina.

To se najviše zahvaljuje nadi ulagača da će trenutne carine biti smanjene, a da će Vašington postići povoljne dogovore sa svojim najvećim trgovinskim partnerima.

“Ulagači očekuju dogovore i zato su cijene dionica nadoknadile gubitke. Ovu fazu na tržištu nazvao bih u očekivanju dogovora“, kazao je trgovac u kompaniji Triple D Trading, Dennis Dick.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,5 odsto, na 8.684 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,1 odsto, na 23.767 bodova, a pariski CAC 1,8 odsto, na 7.886 bodova.

