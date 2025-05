Berze pale zbog najnovijeg poteza Trumpove administracije

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu u srijedu indeksi pali, najviše pod uticajem korekcije cijena dionica proizvođača čipova, nakon što je objavljeno da je američka administracija naredila kompanijama koje proizvode softver za dizajniranje čipova da prestanu da prodaju svoje usluge kineskim kompanijama.

Dow Jones indeks pao je 0,58 odsto na 42.098 bodova. Istovremeno, S&P 500 indeks spustio se 0,56 odsto na 5.888 poena, a Nasdaq indeks 0,51 odsto na 19.100 bodova.

Pred kraj redovnog trgovanja, dionice Cadence Design Systemsa i Synopsysa značajno su pale, nakon što je Financial Times objavio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa naredila američkim firmama koje nude softver za dizajniranje poluprovodnika da prestanu da prodaju svoje usluge kineskim kompanijama.

Izvještaj FT-a poziva se na izvore upoznate s tim potezom. Cijena dionice Cadence pala je 10,7 odsto, prenosi Hina.

No, nakon zatvaranja trgovanja, dionice Nvidie poskupile su pet odsto, budući da je taj vodeći proizvođač vještačke inteligencije objavijestio o kvartalnoj prodaji koja je premašila očekivanja analitičara. Poskupile su i dionice Broadcoma 3,2 odsto, te Advanced Micro Devicesa 1,5 odsto.

U srijedu je objavljen i zapisnik sa zasjedanja Federalnih rezervi (Fed) ranije ovog mjeseca, koji je pokazao da monetarni zvaničnici priznaju da bi se mogli suočiti s “teškim kompromisima” u nadolazećim mjesecima u obliku rastuće inflacije uz istovremeni rast nezaposlenosti.

“Fedov zapisnik u stvarnosti ništa novo ne otkriva. U osnovi ukazuje da je Fed u fazi čekanja, pokušavajući da dokuči više o tome kako će na ekonomiju utjecati carine”, rekao je Peter Cardillo iz Spartan Capital Securitiesa.

Na evropskim berzama najvažniji indeksi u srijedu su pali. Pritom je frankfurtski DAX oslabio 0,78 odsto na 24.038 bodova, londonski FTSE 0,59 odsto na 8.726 poena, a pariski CAC 0,49 odsto na 7.788 bodova.

