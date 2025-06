Berzanski indeksi blizu rekordnih nivoa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli više od jedan odsto i tako se primakli rekordnim nivoima, što se zahvaljuje primirju između Izraela i Irana.

Dow Jones indeks ojačao je 1,19 odsto na 43.089 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,11 odsto na 6.092 boda, a Nasdaq indeks 1,43 odsto na 19.912 bodova, prenosi Hrportfolio.

Snažan rast indeksa drugi dan zaredom zahvaljuje se primirju između Izraela i Irana.

Doduše, Izrael je već prvog dana narušio dogovor o prekidu vatre, ali poruke o primirju upućuju na smanjenje napetosti.

„Prekid vatre zaista je podstakao rast tržišta jer popuštanje napetosti na Bliskom istoku ulagači shvataju kao “zeleno svjetlo” za kupovinu dionica”, rekao je Greg Bassuk, direktor u kompaniji AXS Investments.

Zbog toga ulagače nije pokolebala ni poruka predsjednika američke centralne banke Jeromea Powella da ne treba žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa.

U ponedjeljak su cijene dionica znatno porasle, jer su poruke nekoliko zvaničnika Feda podstakle nadu da bi centralna banka već u julu mogla smanjiti kamatne stope.

Ipak, u utorak je u izvještaju u Kongresu Powell ponovio da je Fed dobro pozicioniran da bi mogao pričekati podatke o tome kako je povećanje carina uticalo na privredu i inflaciju.

Stoga su splasnule nade u rez kamata u julu.

Na tržištu se sada procjenjuje da postoji oko 20 odsto šansi da će Fed kamate smanjiti u julu, a gotovo 70 odsto da će to učiniti u septembru.

Nakon dva dana snažnog rasta S&P 500 primakao se rekordnom nivou, koju je dostigao polovinom fenruara. U međuvremenu, pao je i više od deset odsto, nakon što je početkom aprila predsjednik SAD-a Donald Trump uveo recipročne carine.

Međutim, postepeno je indeks nadoknadio sve te gubitke.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,01 odsto na 8.758 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,6 odsto na 23.641 bod, a pariški CAC 1,04 odsto na 7.615 bodova.

