Bečić: Povećati učešće žena na pozicijama odlučivanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učvršćivanje uloge žena na ključnim ekonomskim pozicijama odlučivanja, kroz inkluzivne inicijative poput projekta Women on boards, jača temelje pravednosti i ravnopravnosti i otvara vrata prema očiglednim prednostima za ekonomski razvoj Crne Gore, ocijenio je predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić.

„Žene su neizostavni temelj crnogorskog društva i ekonomije. Njihova posvećenost i stručnost su među ključnim faktorima koji oblikuju našu ekonomsku budućnost“, rekao je Bečić.

On je, izražavajući podršku programu razoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja u Crnoj Gori Women on Boards, koji realizuje Investiciono-razvojni fond (IRF) u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), kazao da obaveza usklađivanja s EU direktivama obuhvata dostizanje prisustva manje zastupljenog pola od 40 odsto u odborima direktora velikih privatnih i javnih preduzeća, odnosno 33 odsto na svim izvršnim pozicijama do kraja juna 2026. godine.

“U Crnoj Gori nivo zastupljenosti žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja značajno je ispod evropskog prosjeka. Zadatak koji je neumoljivo pred nama je da se dostigne nivo koji je nužan za veće ekonomske uspjehe. Stoga mi izuzetno zadovoljstvo predstavlja podrška projektu Women on boards, jer jedino kroz povećanu inkluziju i stvaranje jednakih šansi za sve možemo oblilkovati društvo koje je pravedno i ekonomski progresivno”, poručio je Bečić.

On je dodao i da će Demokratska Crna Gora sa zadovoljstvom podržati izmjene Zakona o privrednim društvima.

“To pitanje je od suštinskog značaja i nadilazi puko usklađivanje sa evropskim standardima. Naša istinska želja je izgradnja osjećaja života u pravednoj i bogatoj zemlji, koja pruža jednake mogućnosti za sve. To je ideal za koji smo se od samog početka zalagali i kojem ćemo ostati trajno privrženi”, zaključio je Bečić.

