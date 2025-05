Barska plovidba danas uplaćuje prvu tranšu Crnogorskoj plovidbi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštine akcionara Barske i Crnogorske plovidbe u ponedjeljak su usvojile odluku o zaključenju ugovora o saradnji ove dvije brodarske kompanije, na osnovu kojeg će barska kompanija kotorskoj avansno da isplati milion EUR, potvrđeno je Pobjedi iz oba preduzeća.

Time se, kako piše list, rješava njihov problem tekuće likvidnosti.

Ugovor je potpisan u ponedjeljak tokom dana, a prema riječima direktora Crnogorske plovidbe Vladimira Tadića, uplatu prve tranše novca od Barske plovidbe očekuje već danas.

Barska plovidba je, osim ove, donijela i odluku o prodaji stare poslovne zgrade u Baru i poslovnog prostora u Beogradu.

Nedavno je ministar pomorstva Filip Radulović saopštio da je ovo bio jedini način da se Crnogorska plovidba spase od stečaja, te da je riječ o privremenom rješenju.

Premijer Milojko Spajić ga je, kako je kazao Radulović, zadužio da do kraja godine nađe model optimizacije za obje kompanije, kako bi se utvrdilo na koji način će se razvijati pomorska privreda u budućnosti.

On je objasnio da se ne razmatra mogućnost spajanja dvije brodarske kompanije, jer je to pravno nemoguće, imajući u vidu da obje imaju negativan kapital.

