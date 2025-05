Banke uspješno aplicirale za pristup SEPA sistemu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve banke koje posluju u okviru crnogorskog finansijskog sistema uspješno su podnijele aplikacije za pristup SEPA sistemu i dobile pozitivan odgovor Evropskog savjeta za plaćanja (EPC), saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Kako se navodi u objavi na društvene mreže CBCG, 13. juna ove godine sve licencirane banke iz Crne Gore biće zvanično upisane u EPC registar učesnika SEPA Credit Transfer (SCT) šeme.

“Time će od 6. oktobra, kada novi SEPA pravilnik stupa na snagu, cjelokupno crnogorsko tržište postati potpuno integrisano u jedinstveno evropsko platno područje”, rekli su iz CBCG.

Iz CBCG su objasnili da će od oktobra, svi bezgotovinski platni nalozi u eurima između Crne Gore i SEPA zemalja biti izvršavani po istim pravilima, rokovima i naknadama kao i domaća plaćanja u EU.

To znači brže, sigurnije i jeftinije transakcije za građane, privredu i javni sektor – uz direktnu povezanost sa evropskim platnim tržištem.

“Ovaj važan uspjeh potvrđuje da je crnogorsko finansijsko tržište tehnički, regulatorno i institucionalno spremno za punu integraciju u EU. SEPA članstvo je ključni korak ka jedinstvenom tržištu EU i jačanju povjerenja u naš finansijski sistem”, zaključili su iz CBCG.

Crna Gora je 21. novembra prošle godine postala članica SEPA geografskog područja. Time je stekla pravo da crnogorski bankarski sistem, na čelu sa CBCG, započne proces pristupanja SEPA platnim šemama, koji podrazumijeva tehničku i regulatornu pripremu i formalnu proceduru aplikacije prema EPC-u.

Pristupanje SEPA sistemu predstavlja značajan korak ka jačanju finansijske integracije Crne Gore sa EU, doprinosi konkurentnijem, sigurnijem i efikasnijem platnom prometu, te dodatno učvršćuje povjerenje građana, investitora i partnera u stabilnost i modernizaciju crnogorskog finansijskog sektora.

