Banke u plusu 34,17 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pozitivan rezultat na crnogorskom bankarskom tržištu na kraju prvog kvartala ove godine zabilježilo je svih 11 poslovnih banaka, čiji je ukupan profit iznosio 34,17 miliona EUR.

Najveći profit od 12,79 miliona EUR ostvarila je Crnogorska komercijalna banka, za kojom slijede Hipotekarna i NLB, sa dobitkom od po 5,72 miliona, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Centralne banke (CBCG).

Erste banka je imala profit od 3,2 miliona EUR, Addiko 1,8 miliona, a Universal Capital 1,25 miliona EUR.

Dobit Adriatic banke na kraju marta iznosila je 1,13 miliona EUR, Lovćen 953 hiljade, Prve 878 hiljada, a Ziraat 389 hiljada EUR.

Profit Zapad banke je iznosio 351 hiljadu EUR.

