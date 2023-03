Bankarski indikatori na istorijskom maksimumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ključni bankarski indikatori su, zahvaljujući povjerenju u bankarski sistem, na istorijskom maksimumu, saopštio je guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, navodeći da su depoziti u prošloj godini porasli za više od milijardu EUR.

On je na sastanku sa šeficom regionalne kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Zapadni Balkan, Stefani Ebl, kazao da je procenat novoodobrenih kredita u prošloj godini porastao 31,5 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Na sastanku je razgovarano o ukupnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na bankarski sektor, kao i predstojećoj reviziji kodeksa transparentnosti politika CBCG.

“Žugić je upoznao Ebl sa aktivnostima koje CBCG preduzima na planu daljeg snaženja finansijske stabilnosti zemlje, poput preduzimanja adekvatnih mjera usmjerenih na ublažavanje posljedica nepovoljne ekonomske situacije, podsticanja banaka na pružanje podrške domaćoj ekonomiji i jačanja supervizorskih kapaciteta”, navodi se u saopštenju.

Ebl je pozdravila aktivnosti i inicijativu CBCG za sprovođenje ocjene transparentnosti njenih politika koju će MMF realizovati tokom juna.

Sagovornici su se saglasili da će revizija doprinijeti da CBCG implementira najviše međunarodne standarde transparentnosti i ojača dijalog sa eksternom javnošću, uključujući najviše državne i međunarodne institucije, medije i nevladin sektor.

