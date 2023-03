Banjalučani zainteresovani za turističku ponudu Bara

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar promovisala je ponudu destinacije u Banja Luci, na Međunarodnom sajmu turizma Banja Luka 2023, koji je okupio 100 izlagača.

Banja Luka, kao grad domaćin, imala je priliku da okupi i više od 300 učesnika iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i prvi put svoju ponudu su predstavili predstavnici Turske.

“Najveće interesovanje posjetioci su izrazili za cijene u privatnom i hotelskom smještaju i cijene plažnog mobilijara. Tom prilikom posjetiocima su predstavljene ponude koje se odnose na kanjone u zaleđu grada, pješačke staze i krstarenje Skadarskim jezerom”, navodi se u saopštenju.

Iz TO Bar su kazali da Banjalučani tradicionalno svoj ljetnji odmor provode na barskoj rivijeri. I ove godine iskazali su veliko interesovanje za tu destinaciju, koju prepoznaju kao destinaciju za sve generacije, koja sadrži bogatu ponudu.

Međunarodni sajam turizma Banjaluka 2023, koji je trajao od petka do nedjelje, je odlična prilika za promociju turističke ponude Bara, s obzirom da su Banja Luka, Republika Srpska i region za nas vrlo značajna emitivna tržišta. Trodnevni sajamski dani bili su obogaćeni raznim događajima i predstavljene su različite destinacije, ponude i inovacije iz turističke industrije.

Organizator sajma u Banja Luci je RS Consulting and Trade iz Banja Luke, a partner opština Nikšić.

Osim TO Bar, na sajmu su nastupile i LTO Budva, Herceg Novi i Nikšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS