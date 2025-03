Bajraktari: Vlada i njihovi partneri direktno učestvuju u uništavanju našeg grada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dešavanja na javnoj licitaciji u prostorijama Morskog dobra u Budvi predstavljaju jasan pokazatelj da Vlada ima loše i skrivene namjere prema Ulcinju, ocijenio je predsjednik Opštinskog odbora Građanskog pokreta URA Ulcinj, Omer Bajraktari.

“Mislim da je svakom građaninu Ulcinja napokon jasno da ova Vlada ima loše i skrivene namjere za naš grad, a da se to danas nedvosmisleno pokazalo. Praksa je da ovakve firme i ovakvi investitori ne ulaze bez podrške Vlade”, kazao je Bajraktari, koji je doskorašnji predsjednik Opštine Ulcinj.

Firma Eagle Hills Montenegro, iza koje stoji arapski kapital, dala je najveće novčane ponude za zakup više od deset kupališta na Velikoj plaži.

Bajraktari smatra da takva politika ne bi opstala bez podrške, kako je naveo, “vjernih koalicionih partnera” unutar same Vlade, među kojima su i pojedini predstavnici nacionalnih partija iz Ulcinja.

“Ovakve vlade ne opstaju bez podrške njihovih vjernih koalicionih partnera, odnosno, naših ljudi Ulcinja iz nacionalnih partija u njoj, koji ovakvim postupcima svjesno postaju direktni i indirektni krivci za uništavanje budućnosti našeg grada i naše države”, rekao je Bajraktari.

On je posebno upozorio na posljedice koje će, prema njegovim riječima, Ulcinj trpjeti zbog “politike inata i ličnih interesa”.

“Politika inata i ličnih interesa uvijek ima svoju cijenu, a današnja cijena za Ulcinj biće ogromna”, zaključio je Bajraktari.

