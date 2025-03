Bajraktari: Jednoglasno smo odbili nakaradnu prodaju Velike plaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština opštine Ulcinj danas je jednoglasno usvojila zaključke kojima se izražava protivljenje spornom sporazumu između crnogorske Vlade i Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopšteno je iz Građanskog pokreta URA.

Bivši predsjednik Opštine Ulcinj i predsjednik ulcinjske URA-e, Omer Bajraktari, kazao je da su na taj način odbili namjere Vlade da se proda Velika plaža na nakaradan način.

On je, kako je saopšteno iz URA-e, rekao da se tim sporazumom krše svi zakoni i prostorni planovi koji su na snazi, a koji tretiraju opštinu Ulcinj i čitavu Veliku plažu.

“Nijesmo protiv investicija, ali jesmo protiv ovakvog načina valorizacije i namjere da se čitava Velika plaža daje jednom investitoru na netransparentan i nezakonit način, pretvaranjem cijele zone u privatan i nedostupan posjed”, poručio je Bajraktari.

