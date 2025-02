AZK utvrdila kartelski sporazum na tržištu turističko-agencijskih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) utvrdila je da su u otvorenom postupku javne nabavke koji je raspisala Skupština tri turističke agencije podnijele samostalne ponude sa istovjetnim cijenama usluge.

“To je kvalifikovano kao sporazum koji je imao za cilj ili posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu”, navodi se u saopštenju koje je potpisao zamjenik direktora AZK, Enis Huremović.

On je rekao da je, u predmetu koji je pokrenut po službenoj dužnosti, a po dostavljenoj inicijativi Skupštine, ustanovljeno da su se u postupku javne nabavke usluga rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu prijavila tri ponuđača, koja su sporazumno formirala i ponudila identične cijene usluge, a to su podgoričke agencije Marco Polo travel agency, Inter Travel club i Zinza Group.

“Prema Zakonu o zaštiti konkurencije, Sud za prekršaje će donijeti odluku o visini njihove kazne, koja podrazumijeva iznos od jedan do deset odsto ukupnog prihoda iz prethodne godine”, kazao je Huremović.

AZK smatra da precizna identifikacija takvih prekršaja omogućava odgovornije trošenje javnih sredstava i osigurava fer uslove za sve učesnike na tržištu.

