Azemović: Dijaspora je strateški partner razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dijaspora ima ključnu ulogu u ekonomskom razvoju zemlje, ocijenio je ministar dijaspore Mirsad Azemović i poručio da je ona moćan resurs znanja i kapitala.

On je u okviru radne posjete Bosni i Hercegovini, učestvovao na Privrednom samitu pod nazivom Perspektive privrednog razvoja i prekogranične saradnje koji je održan u Sarajevu.

“Naša obaveza je da te potencijale prepoznamo, aktiviramo i sistemski ugradimo u razvojne strategije“, poručio je Azemović obraćajući se prisutnima iz poslovnog i političkog sektora.

Azemović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, najavio niz inicijativa usmjerenih ka jačanju veza između domaćih institucija i privrednika iz dijaspore, kao i podršku povratku visokokvalifikovanih stručnjaka.

Azemović je naveo da je uloga koju ima dijaspora ključna, ne samo u ekonomskom smislu, već i kao most znanja, iskustava, ideja i vrijednosti koje svakodnevno prenosi iz svijeta u svoju domovinu.

On je istakao potrebu za strateškim identifikovanjem načina za jačanje saradnje svih država sa svojom dijasporom, koji će samim tim da doprinese i razvoju cjelokupnog regiona.

Azemović je bio i jedan od učesnika panela Energetska infrastruktura i solarni paneli: izazovi za investitore, gdje se govorilo o regionalnoj saradnji i gdje je istaknuta uloga koju ima dijaspora u razvoju regiona.

Samit je organizovan od Fondacije „Duljević“ i Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Ministarstva privredne Kantona Sarajevo i pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva. Zemlja partner ovogodišnjeg samita je Ambasada Slovenije u Bosni i Hercegovini.

Samit je okupio istaknute predstavnike javnog i privatnog sektora, donosioce odluka, stručnjake i akademsku zajednicu s ciljem otvaranja dijaloga o ključnim pitanjima regionalnog razvoja, ekonomskog povezivanja i inovativnih modela saradnje.

Samitu je ispred Ministarstva dijaspore prisustvovala načelnica u Direkciji za saradnju sa dijasporom u regionu i Evropi, Ajla Dervišević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS