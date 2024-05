Avio-povezanost ključni faktor za unapređenje turističke i ekonomske saradnje država

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Avio-povezanost predstavija ključni faktor za unapređenje turističke i ekonomske saradnje između Crne Gore i Njemačke, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, dodajući da direktni letovi omogućavaju bržu i efikasniju razmjenu ljudi i roba, čime se dodatno učvršćuju prijateljski odnosi i otvaraju nove poslovne mogućnosti.

Kako je saopšteno iz Air Montenegra, Radulović je to kazao na panelu o avio-povezanosti u okviru “DRW fvw Destination Foruma” koji je održan u Podgorici, a na kojem je učestvovala i nacionalna avio-kompanija.

Navodi se da je Forum otvorio premijer Milojko Spajić, a na panelu o avio-povezanosti su učestvovali Radulović, vršilac dužnosti direktora Aerodroma Crne Gore Vladan Drašković i članica Odbora direktora Air Montenegra Aleksandra Gardašević Slavuljica.

”Avio-povezanost predstavija ključni faktor za unapređenje turističke i ekonomske saradnje između dvije zemlje. Direktni letovi omogućavaju bržu i efikasniju razmjenu ljudi i roba, čime se dodatno učvršćuju prijateljski odnosi i otvaraju nove poslovne mogućnosti”, istakao je Radulović.

Gardašević Slavuljica je ukazala na značaj njemačkog tržišta i kompanijsku namjeru da proširi mrežu destinacija ka toj zemlji.

“Tržište Zapadne Evrope i Njemačke je u našem fokusu. Vjerujem da će ovaj Forum još intenzivnije povezati naše destinacije i da će rezultirati iznalaženjem win-win solucija za sve stejkholdere”, kazala je Gardašević Slavuljica.

Iz nacionalne avio-kompanije je saopšteno da je panel diskusija, kao i poslovna radionica i B2B sastanci, završnica studijskog putovanja DRV – njemačkog udruženja tour operatora, turističkih agencija, avio kompanija i tamošnjih medija.

“Boravak renomirane stručne grupe koju je činilo oko 60 DRV članova, organizovala je Nacionalna turistička organizacija, u saradnji sa partnerima, dok je Air Montenegro bio oficijelni prevoznik učesnika Foruma”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, učesnici Foruma su iskazali neskriveno oduševljenje ljepotama Crne Gore i istakli namjeru da je uvrste u svoju ponudu u predstojećem periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS