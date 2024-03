Avio povezanost Crne Gore i Rumunije značajna za jačanje saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje avio povezanosti između Crne Gore i Rumunije bio bi značajan korak u jačanju saradnje dvije države u oblasti ekonomije i turizma, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Jakova Milatovića sa rumunskim premijerom Marćelom Ćolakuom u Bukureštu. Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on je na sastanku sa Ćolakuom ukazao na najznačajnije vanjskopolitičke prioritete Crne Gore, navodeći da je Crna Gora posvećena ostvarivanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU). “Obostrano je izražen interes za snaženje bilateralne saradnje, s akcentom na važnost uspostavljanja avio povezanosti dvije države, što bi bio značajan korak na polju jačanja saradnje u oblasti ekonomije i turizma”, kaže se u saopštenju. Milatović je, kako se navodi, istakao da je Crna Gora u potpunosti usaglasila svoju politiku sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU. Dodaje se da se Milatović u Parlamentaroj palati sastao sa predsjednikom Senata Rumunije Nikolaem Ćukom i predsjednikom Predstavničkog doma Alfredom Simonisom. “Tokom odvojenih sastanaka sa predstavnicima rumunskog Parlamenta konstatovano je da odnose dvije države karakteriše tradicionalno prijateljstvo i odlična bilateralna saradnja”, navodi se u saopštenju.

